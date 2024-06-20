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鉅亨速報

盤後速報 - 達爾膚(6523)下週(6月27日)除息2元，預估參考價172.0元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:06

達爾膚(6523-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(6月20日)收盤價174.00元計算，預估參考價為172.0元，息值合計為2.0元，股息殖利率1.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

達爾膚(6523-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫學美容保養相關產品之研發及銷售。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價下跌1.94%，櫃買市場加權指數上漲1.72%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/27 174.00 2.0 1.15% 0.0
2024/04/02 170.0 2.0 1.18% 0.0
2023/11/29 160.0 4.0 2.5% 0.0
2023/10/04 145.5 2.0 1.37% 0.0
2023/06/29 127.5 2.0 1.57% 0.0

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