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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估上修至8.12元，預估目標價為160元

鉅亨網新聞中心 2024-05-21 22:11

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對同欣電(6271-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.07元上修至8.12元，其中最高估值8.6元，最低估值7.18元，預估目標價為160元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 8.6(8.6) 11.12 11.26
最低值 7.18(7.18) 8.91 10.97
平均值 8.03(8.01) 9.95 11.12
中位數 8.12(8.07) 9.75 11.12

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 12,922,290 14,430,000 16,047,000
最低值 12,164,000 13,328,000 14,734,710
平均值 12,554,410 13,902,830 15,390,860
中位數 12,482,000 13,868,170 15,390,860

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 5.5 17.98 15.49 7.88
營業收入
(單位：新台幣千元)		 11,584,909 14,071,591 13,860,114 10,178,002

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6271/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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