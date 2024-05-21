鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估上修至8.12元，預估目標價為160元
鉅亨網新聞中心 2024-05-21 22:11
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對同欣電(6271-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.07元上修至8.12元，其中最高估值8.6元，最低估值7.18元，預估目標價為160元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|8.6(8.6)
|11.12
|11.26
|最低值
|7.18(7.18)
|8.91
|10.97
|平均值
|8.03(8.01)
|9.95
|11.12
|中位數
|8.12(8.07)
|9.75
|11.12
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|12,922,290
|14,430,000
|16,047,000
|最低值
|12,164,000
|13,328,000
|14,734,710
|平均值
|12,554,410
|13,902,830
|15,390,860
|中位數
|12,482,000
|13,868,170
|15,390,860
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.5
|17.98
|15.49
|7.88
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|11,584,909
|14,071,591
|13,860,114
|10,178,002
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6271/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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