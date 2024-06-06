聯電5月營收195億元 小減1%創同期次高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-06 18:37

聯電 (2303-TW) 今 (6) 日公布 5 月營收 195.09 億元，月減 1.17%，年增 3.89%，累計前 5 月營收 938.83 億元，年增 2.66%；由於終端需求未見起色，聯電 5 月營收大致持穩上月，續創同期次高。

聯電看好，第二季營運會略優於第一季，期望景氣在上半年走出谷底，下半年營運會比上半年好，細分各應用，預期通訊與消費性類表現較佳，汽車與工業用半導體表現較弱。

聯電也持續布局 AI 領域，儘管沒有先進製程可生產高效能運算 (HPC) 晶片，但長期著墨邊緣運算等相關製程技術，估計未來在 AI 市場仍可占有 10-20% 市佔率，鎖定 HPC 的中後段、電源管理和高速傳輸相關晶片。