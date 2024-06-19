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鉅亨速報

盤後速報 - 亞昕(5213)下週(6月26日)除息1.62元，預估參考價40.13元

鉅亨網新聞中心 2024-06-19 17:05

亞昕(5213-TW)下週(6月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.62元。

以今日(6月19日)收盤價41.75元計算，預估參考價為40.13元，息值合計為1.62元，股息殖利率3.89%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

亞昕(5213-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售。近5日股價下跌1.19%，櫃買市場加權指數上漲2.94%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/26 41.75 1.6239 3.89% 0.0
2023/09/20 26.65 0.0 0.0% 0.6251
2023/07/26 24.85 0.7286 2.93% 0.0
2022/08/01 22.9 0.0 0.0% 0.8875
2022/07/04 22.45 0.8875 3.95% 0.0

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