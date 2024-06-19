盤後速報 - 亞昕(5213)下週(6月26日)除息1.62元，預估參考價40.13元
鉅亨網新聞中心 2024-06-19 17:05
亞昕(5213-TW)下週(6月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.62元。
以今日(6月19日)收盤價41.75元計算，預估參考價為40.13元，息值合計為1.62元，股息殖利率3.89%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
亞昕(5213-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售。近5日股價下跌1.19%，櫃買市場加權指數上漲2.94%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/26
|41.75
|1.6239
|3.89%
|0.0
|2023/09/20
|26.65
|0.0
|0.0%
|0.6251
|2023/07/26
|24.85
|0.7286
|2.93%
|0.0
|2022/08/01
|22.9
|0.0
|0.0%
|0.8875
|2022/07/04
|22.45
|0.8875
|3.95%
|0.0
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