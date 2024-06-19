盤後速報 - 精拓科(4951)下週(6月26日)除息2.5元，預估參考價84.4元
鉅亨網新聞中心 2024-06-19 17:05
精拓科(4951-TW)下週(6月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
以今日(6月19日)收盤價86.90元計算，預估參考價為84.4元，息值合計為2.5元，股息殖利率2.88%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
精拓科(4951-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電腦IC產品。近5日股價下跌1.76%，櫃買市場加權指數上漲2.94%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/26
|86.90
|2.5
|2.88%
|0.0
|2023/07/05
|78.1
|3.5
|4.48%
|0.0
|2022/06/29
|71.3
|3.5028
|4.91%
|0.0
|2021/07/23
|53.2
|1.5
|2.82%
|0.0
|2020/06/29
|26.5
|1.5
|5.66%
|0.0
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