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鉅亨速報

盤後速報 - 精拓科(4951)下週(6月26日)除息2.5元，預估參考價84.4元

鉅亨網新聞中心 2024-06-19 17:05

精拓科(4951-TW)下週(6月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

以今日(6月19日)收盤價86.90元計算，預估參考價為84.4元，息值合計為2.5元，股息殖利率2.88%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

精拓科(4951-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電腦IC產品。近5日股價下跌1.76%，櫃買市場加權指數上漲2.94%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/26 86.90 2.5 2.88% 0.0
2023/07/05 78.1 3.5 4.48% 0.0
2022/06/29 71.3 3.5028 4.91% 0.0
2021/07/23 53.2 1.5 2.82% 0.0
2020/06/29 26.5 1.5 5.66% 0.0

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