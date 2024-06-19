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鉅亨速報

盤後速報 - 京城銀(2809)下週(6月26日)除息3元，預估參考價64.0元

鉅亨網新聞中心 2024-06-19 17:05

京城銀(2809-TW)下週(6月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(6月19日)收盤價67.00元計算，預估參考價為64.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率4.48%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

京城銀(2809-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為存款、放款、外匯、財富管理、投資、信託、保險代理人等金融業務。近5日股價上漲4.76%，集中市場加權指數上漲4.43%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/26 67.00 3.0 4.48% 0.0
2023/06/07 36.25 1.1 3.03% 0.0
2022/05/24 38.35 2.1 5.48% 0.0
2021/06/03 41.65 1.8 4.32% 0.0
2020/05/28 34.1 1.5 4.4% 0.0

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