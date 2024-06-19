盤後速報 - 京城銀(2809)下週(6月26日)除息3元，預估參考價64.0元
鉅亨網新聞中心 2024-06-19 17:05
京城銀(2809-TW)下週(6月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(6月19日)收盤價67.00元計算，預估參考價為64.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率4.48%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
京城銀(2809-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為存款、放款、外匯、財富管理、投資、信託、保險代理人等金融業務。近5日股價上漲4.76%，集中市場加權指數上漲4.43%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/26
|67.00
|3.0
|4.48%
|0.0
|2023/06/07
|36.25
|1.1
|3.03%
|0.0
|2022/05/24
|38.35
|2.1
|5.48%
|0.0
|2021/06/03
|41.65
|1.8
|4.32%
|0.0
|2020/05/28
|34.1
|1.5
|4.4%
|0.0
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