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鉅亨速報

盤後速報 - 華泰(2329)下週(6月26日)除息1.19元，預估參考價59.21元

鉅亨網新聞中心 2024-06-19 17:05

華泰(2329-TW)下週(6月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.19元。

以今日(6月19日)收盤價60.40元計算，預估參考價為59.21元，息值合計為1.19元，股息殖利率1.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

華泰(2329-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路、各種半導體零組件、各種電子、電腦及通訊線路板。電腦及通訊產品之硬體、軟體、系統及其週邊設備。前各項產品研究發展、設計、製造、裝配、加工、測試及售後服務。近5日股價上漲3.92%，集中市場加權指數上漲4.43%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/26 60.40 1.18929 1.97% 0.0
2023/06/29 22.8 0.85 3.73% 0.0
2022/07/21 16.5 1.0 6.06% 0.0
2020/09/01 10.85 0.15 1.38% 0.0

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