盤後速報 - 華泰(2329)下週(6月26日)除息1.19元，預估參考價59.21元
鉅亨網新聞中心 2024-06-19 17:05
華泰(2329-TW)下週(6月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.19元。
以今日(6月19日)收盤價60.40元計算，預估參考價為59.21元，息值合計為1.19元，股息殖利率1.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
華泰(2329-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路、各種半導體零組件、各種電子、電腦及通訊線路板。電腦及通訊產品之硬體、軟體、系統及其週邊設備。前各項產品研究發展、設計、製造、裝配、加工、測試及售後服務。近5日股價上漲3.92%，集中市場加權指數上漲4.43%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/26
|60.40
|1.18929
|1.97%
|0.0
|2023/06/29
|22.8
|0.85
|3.73%
|0.0
|2022/07/21
|16.5
|1.0
|6.06%
|0.0
|2020/09/01
|10.85
|0.15
|1.38%
|0.0
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