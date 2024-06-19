亞馬遜未向倉庫員工詳述生產配額 遭加州監管單位開罰590萬美元

鉅亨網編譯許家華 2024-06-19 11:38

美國亞馬遜公司 (AMZN-US) 因未適當告知工人其在兩個倉庫的生產配額，5 月時遭加州勞工監管機構罰款 590 萬美元，其中一個倉庫的部分員工正在試圖組成工會。

加州勞工委員會主任 Lilia Garcia-Brower 辦公室周二公布該罰款，而這些罰款是在今年 5 月時向亞馬遜發出的。

2022 年生效的《加州勞動法典》第 201.6 節要求，加州雇主必須在設置工作生產配額時，向工人提供明確的書面描述，換句話說，工人若因未按指定速度完成工作，會受雇主懲罰，那麼雇主就必須以書面詳述其生產配額。該法律要求旨在保護勞工免受不合理的工作要求和壓力，確保他們在工作中有足夠的透明度和保護。

Garcia-Brower 表示，亞馬遜在位於洛杉磯以外的莫雷諾谷 (Moreno Valley) 和雷德蘭茲 (Redlands) 大型倉庫，在截至三月的五個月期間內，違反了這一法律近 6 萬次。

亞馬遜發言人 Maureen Lynch Vogel 表示，公司將對這些罰款提出上訴，並否認倉庫工人有固定的配額。「在亞馬遜，個人表現須經長期評估並與整體團隊表現相比，員工可以隨時檢視並被鼓勵檢討他們的表現。」

亞馬遜 2022 年曾因所謂配額制度引發全國工會批評。2022 年，紐約市倉庫的工人投票決定加入工會，但紐約和阿拉巴馬州其他處倉庫的工人則拒絕工會。

2022 年，一個工會曾提出在莫雷諾谷的 ONT8 倉庫舉行選舉的請願，後來因亞馬遜涉嫌非法打壓工會活動而撤回。行政法院將在 8 月針對該指控舉行聽證會，而亞馬遜則否認了這些指控。

Garcia-Brower 聲明指出，亞馬遜的配額制度正是加州法律所要防止的典型作法，若雇主不言明配額，會令工人承受更大壓力、加速工作，甚至犧牲自己的休息時間，從而導致更高的受傷率和其他違規行為。

不僅加州，美國國會也在考慮慮一項民主黨支持的法案，很大程度上與加州該規定相仿，要求書面詳述配額，且禁止妨礙工人休息或規定使用衛生間次數。