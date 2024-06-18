盤後速報 - 致和證(5864)下週(6月25日)除權息1.5元，預估參考價20.68元
鉅亨網新聞中心 2024-06-18 17:05
致和證(5864-TW)下週(6月25日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.5元，股票股利1元，合計股利1.5元。
以今日(6月18日)收盤價23.25元計算，預估參考價為20.68元，權息值合計為2.57元，股息殖利率2.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
致和證(5864-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為經紀。自營。承銷。近5日股價上漲4.76%，櫃買市場加權指數上漲2.4%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/25
|23.25
|0.5
|2.15%
|1.0
|2023/06/15
|25.55
|0.2
|0.78%
|0.2
|2022/06/17
|14.25
|0.6
|4.21%
|0.6
|2021/06/09
|24.3
|0.6
|2.47%
|0.6
|2020/05/20
|8.8
|0.55
|6.25%
|0.0
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