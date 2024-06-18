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鉅亨速報

盤後速報 - 致和證(5864)下週(6月25日)除權息1.5元，預估參考價20.68元

鉅亨網新聞中心 2024-06-18 17:05

致和證(5864-TW)下週(6月25日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.5元，股票股利1元，合計股利1.5元。

以今日(6月18日)收盤價23.25元計算，預估參考價為20.68元，權息值合計為2.57元，股息殖利率2.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

致和證(5864-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為經紀。自營。承銷。近5日股價上漲4.76%，櫃買市場加權指數上漲2.4%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/25 23.25 0.5 2.15% 1.0
2023/06/15 25.55 0.2 0.78% 0.2
2022/06/17 14.25 0.6 4.21% 0.6
2021/06/09 24.3 0.6 2.47% 0.6
2020/05/20 8.8 0.55 6.25% 0.0

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