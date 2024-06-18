盤後速報 - 浪凡(6165)下週(6月25日)除息0.4元，預估參考價39.45元
鉅亨網新聞中心 2024-06-18 17:05
浪凡(6165-TW)下週(6月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。
以今日(6月18日)收盤價39.85元計算，預估參考價為39.45元，息值合計為0.4元，股息殖利率1.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
浪凡(6165-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為各種精密機械、零件及儀器之裝配加工、製造、買賣。及文化創意之業務。近5日股價下跌1.72%，集中市場加權指數上漲2.92%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/25
|39.85
|0.4
|1.0%
|0.0
|2010/11/18
|8.5699997
|0.05
|0.58%
|0.25
|2007/09/14
|24.0
|0.65
|2.8%
|0.2
|2006/09/04
|15.5
|0.65
|4.17%
|0.2
|2005/08/29
|13.85
|0.20660325
|1.94%
|0.05
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