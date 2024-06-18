search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 浪凡(6165)下週(6月25日)除息0.4元，預估參考價39.45元

鉅亨網新聞中心 2024-06-18 17:05

浪凡(6165-TW)下週(6月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。

以今日(6月18日)收盤價39.85元計算，預估參考價為39.45元，息值合計為0.4元，股息殖利率1.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

浪凡(6165-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為各種精密機械、零件及儀器之裝配加工、製造、買賣。及文化創意之業務。近5日股價下跌1.72%，集中市場加權指數上漲2.92%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/25 39.85 0.4 1.0% 0.0
2010/11/18 8.5699997 0.05 0.58% 0.25
2007/09/14 24.0 0.65 2.8% 0.2
2006/09/04 15.5 0.65 4.17% 0.2
2005/08/29 13.85 0.20660325 1.94% 0.05

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情
台股首頁我要存股

集中市場加權指數22757.431.16%
浪凡39.85-0.50%

相關權證

加權指數法興 槓桿5.83
加權指數法興 槓桿4.34




Empty