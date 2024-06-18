茅台酒價跌破2300人民幣關鍵價位 中國黃牛上演5日驚魂記

鉅亨網新聞中心 2024-06-18 16:44

中國知名白酒品牌茅台酒的價格近日暴跌，酒商間流通價從人民幣 2700 多元跳水至 2200 多元 (約 9300 台幣)，創近年最大跌幅，半年內二度急跌。這一跌勢也反映在股價上，貴州茅台 (600519-CN) 股價今 (18) 日連續第二個交易日收低，下跌 1.3% 至每股人民幣 1521.5 元，創一年多低點。今年 5 月 7 日茅台曾攀漲至 1777.8 元。

騰訊旗下新媒體《稜鏡》報導，在最近一次急跌中，飛天茅台酒在 6 月 10-12 日先從人民幣 2470 元急跌至 2300 元，之後在 13-14 日，隨著酒價跌破 2300 元心理防線，炒賣茅台酒的黃牛在恐慌下以 2230 到 2250 元價格拋貨，價格直奔 2200 元。



前兩年，在眾多高端白酒流通價下行時，飛天茅台酒的價格保持著較為穩定的走勢，外界曾認為是貴州茅台的多通路銷售體系發揮作用，但在此波跌勢中，很多人又歸咎貴州茅台對電商自營等「1499 管道」的拓展，認為大量茅台酒囤積至黃牛產業鏈中，導致價格下跌。

報導指出，電商百億補貼修改發貨規則，被認為是此次茅台酒價格波動的導火線，有電商幾天前上架兩瓶 500ml 飛天茅台酒只要人民幣 5268 元的活動，由電商平台補貼 400 元後，平均每瓶售價為 2434 元。此時，酒商間的調貨價格還在 2530 元左右，兩者存在近 100 元價差。

隨著發貨規則修改，部分店鋪將發貨周期延長，等待價格繼續下跌，僅在貴州，電商店鋪在長達十多天的時間停止向各大黃牛收貨。面對這種情況，部分黃牛也展開反擊，要求店鋪開發票，這會對店鋪帶來額外成本，若不開發票，就必須對黃牛提供一定的補償。

電商店鋪的收酒速度之所以能影響整個市場的酒價，跟茅台酒黃牛產業鏈有著密不可分的關係。今年以來，電商平台減少了對茅台酒百億補貼的投放，黃牛產業鏈上的周轉變慢。618 期間店鋪的停收加劇了這種失衡，直接導致該產業鏈上的黃牛資金壓力劇增。

知情人士表示，茅台官方早注意到電商平台百億補貼產業鏈，並擬定相關方案，只是這次電商平台修改規則提前戳破風險。

此外，讓黃牛產業鏈變得更脆弱的還有兩大原因，一是隨著茅台酒市場流動性降低，脫手期間拉長成為黃牛必須面對的問題，另一方面，原本穩定收貨的電商店鋪暫停求貨，打破了市場供需平衡。

龐大資金壓力下，部分黃牛選擇低價甩賣，其他求貨的酒行、大酒商則選擇持續觀望，低價收酒或暫停收酒。價格下行的壓力最終衝擊更多黃牛，造成整個回收市場相互踩踏，價格急速下跌。

但即便茅台酒價短期內出現下滑，但很少有人能以低於人民幣 2300 元的價格買到，主要因為很多酒商或黃牛仍在硬抗，就算資金壓力大，也只會賣給大買家。

茅台酒轉銷商也選擇觀望，依然在 2300 到 2400 人民幣的價格出貨。深圳一家轉銷商表示自己囤得住，等中秋旺季市場回暖再賣。不過，在這場波動中，最焦慮的仍是大量囤貨的黃牛。中秋節是高端白酒銷售旺季，終端需求量的增加將會帶動茅臺酒價的上升。這也是經銷商、社會酒商在下跌中選擇硬抗的原因。

造成這種巨大分歧的是茅台酒市場不同管道的資金、經營模式的區別，這也是此次茅台酒價格波動的重要原因。

在茅台酒銷售市場中，能直接向茅台官方拿酒的管道可分為直銷與批發管道。直銷管道包括 42 家自營店、8 千家團購商及 i 茅臺，在批發管道中則包括 1300 多家以 1169 元出廠價拿酒的傳統經銷商，另外還有以 1399 元或 1499 元拿酒的電商、商超管道。

除了這些銷售體系，還有很多管道，黃牛以倒賣為主，社會酒商則以廣大煙酒行為代表，從轉銷商或者黃牛手中拿酒，賣給同行或終端。實際上，黃牛和酒商沒明顯界限，黃牛做大了，也可以成為酒商。

由於酒商不大量囤貨且手握一定終端消費群體，因此有拉動銷售的能力，但黃牛的倒賣模式一旦在流通環節出現問題，就會面臨巨大的資金成本，成為茅台酒市場最不穩定的因素。