AI浪潮強襲 未來怎樣不失業？麥肯錫：具備「這兩項」技能最吃香

鉅亨網新聞中心 2024-06-18 09:48

科技狂人馬斯克曾預言 AI 最終將取代所有工作，知名顧問機構麥肯錫上月出具的研究報告《工作新未來：在歐洲及其他地區部署人工智慧和提升技能的競爭》也在一定程度上揭示 AI 時代的新技能需求跟職業變動趨勢。隨著技術的迅速發展和全球經濟環境變化，在未來工作格局中，數百萬工作職缺將需要重新定義和重新分配。

根據麥肯錫最新研究和建模顯示，對科學、技術、工程和數學 (STEM) 相關職業、醫療保健和其他高技能職業的需求將顯著上升，對辦公室職員、生產工人和客戶服務代表等傳統職位的需求將逐步減少。到 2030 年，將有高達 30% 的工作時間被自動化取代，生成式 AI 加速了這一過程。

對技能的需求也有所改變，麥肯錫在報告中將技能分為五類，分別是技術、社會和情感、體力和手動、高級認知以及基本認知，其中對技術技能的需求將大增 20%，研發方面在推動未來創新中扮演著關鍵角色，需要大量的技術人才來進行前沿研究、開發新技術並推動科技進步，像是生物技術、奈米技術和清潔能源等新興領域都需要具備高技術技能的專業人員。

社會和情感則可能會成為炙手可熱的「新寵」技能，這些技能到 2030 年時在歐洲的需求將增加 11%，在美國將增長 14%，此類需求之所以大增，是因為在 AI 時代，人需要更像人，更需要展現人際同理心和領導能力，這些技能在醫療和管理職缺上尤其重要。

體力和手動技能的需求料將保持穩定，而在高級認知技能方面的情況則有些複雜，創造力的需求仍在高點，料將增加 12%，但其他如高級讀寫和寫作、定量和統計技能的需求卻可能下滑 19%，這也代表著未來需要更多的創意天才，需要深度分析和文字處理的高級技能工作的需求將有所減少。

至於基本認知技能的需求料將減少 14%，這類技能主要用於辦公室支援或客戶服務角色，這些工作正逐漸被智慧自動化技術所取代。

歐美受訪高管指出，資訊技術、數據分析、批判性思維、創造力和教學技能的需求迫切，但現實中這類人才非常緊缺具體來說，在技術技能中，企業特別缺乏高級 IT 技能和程式設計，以及高級數據分析和數學技能。在高級認知技能中，批判性思維、問題結構化和複雜資訊處理能力尤其稀缺。大約 40% 高管們表示，缺乏這些技能的員工成為他們面臨的重大挑戰。

報告中還指出，到 2030 年，歐洲的批發和零售貿易產業將是受就業需求改變影響最大的部門，恐有 280 萬人需要更換職業。傳統低技能的職缺正面臨被技術取代的風險，會計記帳人員、批發和零售生產工人、行政助理、資訊和紀錄職員以及銷售人員需求將大幅減少，而就業需求中成長最快的則是管理者和團隊領導、材料搬運工和裝載工、健康技術人員和藥劑師、電腦工程師和專家、商業和金融專家。

歐洲產業受影響第二嚴重部門則是製造業，約有 210 萬人可能需要更換職業，尤其是在生產工作領域，這一轉變尤為顯著。