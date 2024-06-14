盤後速報 - 康普(4739)下週(6月24日)除息0.8元，預估參考價65.6元
鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05
康普(4739-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
以今日(6月17日)收盤價66.40元計算，預估參考價為65.6元，息值合計為0.8元，股息殖利率1.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
康普(4739-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為氧化觸媒生產製造買賣及進出口業務。先進材料生產製造買賣及進出口業務。動力電池材料生產製造買賣及進出口業務。近5日股價下跌2.89%，集中市場加權指數上漲2.96%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/24
|66.40
|0.8
|1.2%
|0.0
|2023/08/01
|84.2
|3.0
|3.56%
|0.0
|2022/06/24
|124.5
|3.0
|2.41%
|0.0
|2021/07/20
|124.0
|1.2
|0.97%
|0.0
|2020/07/01
|58.6
|1.2267
|2.09%
|0.0
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