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鉅亨速報

盤後速報 - 康普(4739)下週(6月24日)除息0.8元，預估參考價65.6元

鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05

康普(4739-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

以今日(6月17日)收盤價66.40元計算，預估參考價為65.6元，息值合計為0.8元，股息殖利率1.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

康普(4739-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為氧化觸媒生產製造買賣及進出口業務。先進材料生產製造買賣及進出口業務。動力電池材料生產製造買賣及進出口業務。近5日股價下跌2.89%，集中市場加權指數上漲2.96%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/24 66.40 0.8 1.2% 0.0
2023/08/01 84.2 3.0 3.56% 0.0
2022/06/24 124.5 3.0 2.41% 0.0
2021/07/20 124.0 1.2 0.97% 0.0
2020/07/01 58.6 1.2267 2.09% 0.0

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