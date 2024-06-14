盤後速報 - 崇越(5434)下週(6月24日)除息10元，預估參考價266.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05
崇越(5434-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利10元。
以今日(6月17日)收盤價276.50元計算，預估參考價為266.5元，息值合計為10.0元，股息殖利率3.62%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
崇越(5434-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為半導體與光電相關產品。電子材料。環境工程。近5日股價上漲4.02%，集中市場加權指數上漲2.96%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/24
|276.50
|9.99658
|3.62%
|0.0
|2023/06/08
|201.0
|10.0
|4.98%
|0.0
|2022/06/09
|166.0
|8.8
|5.3%
|0.0
|2021/06/03
|133.0
|8.0
|6.02%
|0.0
|2020/07/10
|122.0
|6.5
|5.33%
|0.0
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