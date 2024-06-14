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鉅亨速報

盤後速報 - 崇越(5434)下週(6月24日)除息10元，預估參考價266.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05

崇越(5434-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利10元。

以今日(6月17日)收盤價276.50元計算，預估參考價為266.5元，息值合計為10.0元，股息殖利率3.62%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

崇越(5434-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為半導體與光電相關產品。電子材料。環境工程。近5日股價上漲4.02%，集中市場加權指數上漲2.96%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/24 276.50 9.99658 3.62% 0.0
2023/06/08 201.0 10.0 4.98% 0.0
2022/06/09 166.0 8.8 5.3% 0.0
2021/06/03 133.0 8.0 6.02% 0.0
2020/07/10 122.0 6.5 5.33% 0.0

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崇越276.5-2.81%

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