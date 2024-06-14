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鉅亨速報

盤後速報 - 福永生技(4183)下週(6月24日)除息0.8元，預估參考價25.15元

鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05

福永生技(4183-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

以今日(6月17日)收盤價25.95元計算，預估參考價為25.15元，息值合計為0.8元，股息殖利率3.08%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

福永生技(4183-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療器材製造業。國際貿易業。智慧財產權業。近5日股價下跌2.78%，櫃買市場加權指數上漲2.13%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/24 25.95 0.8 3.08% 0.0
2023/07/06 20.85 0.98 4.7% 0.0
2022/07/12 17.9 0.7 3.91% 0.0
2021/07/21 20.65 1.2 5.81% 0.0
2020/07/13 26.5 0.7 2.64% 0.0

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