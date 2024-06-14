盤後速報 - 福永生技(4183)下週(6月24日)除息0.8元，預估參考價25.15元
鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05
福永生技(4183-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
以今日(6月17日)收盤價25.95元計算，預估參考價為25.15元，息值合計為0.8元，股息殖利率3.08%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
福永生技(4183-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療器材製造業。國際貿易業。智慧財產權業。近5日股價下跌2.78%，櫃買市場加權指數上漲2.13%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/24
|25.95
|0.8
|3.08%
|0.0
|2023/07/06
|20.85
|0.98
|4.7%
|0.0
|2022/07/12
|17.9
|0.7
|3.91%
|0.0
|2021/07/21
|20.65
|1.2
|5.81%
|0.0
|2020/07/13
|26.5
|0.7
|2.64%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
上一篇
下一篇