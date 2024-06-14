盤後速報 - 精材(3374)下週(6月24日)除息2元，預估參考價172.0元
鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05
精材(3374-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(6月17日)收盤價174.00元計算，預估參考價為172.0元，息值合計為2.0元，股息殖利率1.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
精材(3374-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為晶圓級尺寸封裝業務。晶圓測試業務。晶圓級後護層封裝業務。近5日股價上漲30%，櫃買市場加權指數上漲2.13%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/24
|174.00
|2.0
|1.15%
|0.0
|2023/06/20
|129.0
|3.0
|2.33%
|0.0
|2022/06/15
|145.0
|3.0
|2.07%
|0.0
|2021/08/31
|143.5
|2.5
|1.74%
|0.0
|2016/06/29
|20.950001
|0.49940814
|2.38%
|0.0
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