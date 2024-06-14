盤後速報 - 捷迅(2643)下週(6月24日)除息5元，預估參考價81.2元
鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05
捷迅(2643-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
以今日(6月17日)收盤價86.20元計算，預估參考價為81.2元，息值合計為5.0元，股息殖利率5.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
捷迅(2643-TW)所屬產業為航運業，主要業務為整合型物流服務。近5日股價下跌0.8%，櫃買市場加權指數上漲2.13%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/24
|86.20
|5.0
|5.8%
|0.0
|2023/06/19
|79.2
|7.0
|8.84%
|0.0
|2022/08/04
|75.5
|5.0
|6.62%
|0.0
|2021/08/05
|91.0
|4.0
|4.4%
|0.0
|2020/08/21
|49.3
|2.0
|4.06%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇