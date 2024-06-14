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鉅亨速報

盤後速報 - 捷迅(2643)下週(6月24日)除息5元，預估參考價81.2元

鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05

捷迅(2643-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

以今日(6月17日)收盤價86.20元計算，預估參考價為81.2元，息值合計為5.0元，股息殖利率5.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

捷迅(2643-TW)所屬產業為航運業，主要業務為整合型物流服務。近5日股價下跌0.8%，櫃買市場加權指數上漲2.13%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/24 86.20 5.0 5.8% 0.0
2023/06/19 79.2 7.0 8.84% 0.0
2022/08/04 75.5 5.0 6.62% 0.0
2021/08/05 91.0 4.0 4.4% 0.0
2020/08/21 49.3 2.0 4.06% 0.0

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