盤後速報 - 禾伸堂(3026)下週(6月24日)除息5元，預估參考價94.1元
鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05
禾伸堂(3026-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
以今日(6月17日)收盤價99.10元計算，預估參考價為94.1元，息值合計為5.0元，股息殖利率5.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
禾伸堂(3026-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為被動元件。系統模組。主動元件。近5日股價上漲0.3%，集中市場加權指數上漲2.96%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/24
|99.10
|5.0
|5.05%
|0.0
|2023/07/20
|106.5
|5.0
|4.69%
|0.5
|2022/07/18
|101.0
|9.0
|8.91%
|0.0
|2021/07/22
|139.5
|8.0
|5.73%
|0.0
|2020/07/16
|128.0
|7.0
|5.47%
|0.0
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