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鉅亨速報

盤後速報 - 禾伸堂(3026)下週(6月24日)除息5元，預估參考價94.1元

鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05

禾伸堂(3026-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

以今日(6月17日)收盤價99.10元計算，預估參考價為94.1元，息值合計為5.0元，股息殖利率5.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

禾伸堂(3026-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為被動元件。系統模組。主動元件。近5日股價上漲0.3%，集中市場加權指數上漲2.96%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/24 99.10 5.0 5.05% 0.0
2023/07/20 106.5 5.0 4.69% 0.5
2022/07/18 101.0 9.0 8.91% 0.0
2021/07/22 139.5 8.0 5.73% 0.0
2020/07/16 128.0 7.0 5.47% 0.0

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