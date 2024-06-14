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鉅亨速報

盤後速報 - 正隆(1904)下週(6月24日)除息0.5元，預估參考價28.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05

正隆(1904-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(6月17日)收盤價29.00元計算，預估參考價為28.5元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.72%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

正隆(1904-TW)所屬產業為造紙工業，主要業務為紙類之製銷及買賣。紙器及紙類加工品之製銷。委託營造商興建國民住宅及商業大樓出售,出租。近5日股價下跌0.17%，集中市場加權指數上漲2.96%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/24 29.00 0.5 1.72% 0.0
2023/06/27 34.75 1.1 3.17% 0.0
2022/06/28 29.95 1.9 6.34% 0.0
2021/08/17 39.65 1.8 4.54% 0.0
2020/07/06 23.95 1.2 5.01% 0.0

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