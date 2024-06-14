盤後速報 - 正隆(1904)下週(6月24日)除息0.5元，預估參考價28.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05
正隆(1904-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(6月17日)收盤價29.00元計算，預估參考價為28.5元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.72%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
正隆(1904-TW)所屬產業為造紙工業，主要業務為紙類之製銷及買賣。紙器及紙類加工品之製銷。委託營造商興建國民住宅及商業大樓出售,出租。近5日股價下跌0.17%，集中市場加權指數上漲2.96%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/24
|29.00
|0.5
|1.72%
|0.0
|2023/06/27
|34.75
|1.1
|3.17%
|0.0
|2022/06/28
|29.95
|1.9
|6.34%
|0.0
|2021/08/17
|39.65
|1.8
|4.54%
|0.0
|2020/07/06
|23.95
|1.2
|5.01%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
上一篇
下一篇