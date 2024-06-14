全球禽流感病例激增！專家疾呼：加強監控與增加測試

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-17 16:30

近來全球各地禽流感病例激增，美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 前主任 Robert Redfield 上週五 (14 日) 警告，禽流感可能是下一場全球大流行疾病，致死率恐高達 25% 至 50%，超過新冠肺炎的 0.6%。

世界衛生組織 (WHO) 近期宣布，墨西哥出現首例人類死於禽流感的案例，而 H5N1 是目前感染人類最主要的禽流感病毒型別。

霍普金斯大學醫學院博士 Carolyn Barber 近日也撰文指出，自 1997 年以來，已有 24 個國家出現人類感染 H5N1 的零星病例，近年來報告的病例相對較少。過去 25 年美國僅發生一例，但過去兩個月，美國已有三名農場工人感染。

至於有關單位是否應採取更緊急的應對措施，專家們認為，這在很大程度上取決於政府和相關人員是否願意進行足夠的檢測和監控以瞭解真實情況，以及檢測結果是否及時和透明。

美國明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任 Michael Osterholm 表示，他希望看到對人類進行廣泛的血清學檢測，包括農場工人及其家庭成員和接觸者，來得知是否有更多被遺漏的人類傳染病例。

研究人員表示，H5N1 病毒無疑地正在哺乳動物中快速傳播，且它在不同物種之間傳播的能力已得到證明，像是自今年 3 月以來突然在美國乳牛中傳播，這也是有記錄以來首見。

全美目前有超過 85 個牛群的乳牛證實感染，受影響的州多達 12 個。這種地域性傳播，以及農場、屠宰場、牛奶加工廠工人和牛奶本身的高接觸率，是專家們擔心有更多人攜帶病毒的部分原因。

美國生物醫學高級研究與發展管理局前局長、病毒學家 Rick Bright 表示，事實證明，這種病毒可以感染任何與之接觸的哺乳動物。

最近，愛荷華州一家養雞場爆發 H5N1 疫情，為防止病毒進一步傳播，420 萬隻雞被撲殺。家貓、家犬、赤狐、浣熊、熊、山貓和羊駝等多種哺乳動物被感染。同時，在家鼠體內發現 H5N1 病毒，這使得病毒離人類更近一步，因齧齒類動物是有效的病毒攜帶者。

約翰霍普金斯大學健康安全中心資深學者 Amesh Adalja 指出，當有哺乳動物感染禽流感病毒時，他們就會懷疑這種病毒已變得更適應在哺乳動物當中傳播。病毒在感染哺乳動物時使用哪種受體會遇到明顯障礙，這也提高風險。 “

至於這波疫情是否會演變成在人類當中的大範圍傳播仍是未知數。美國自 4 月以來確診的三人中，最新一個感染者是密西根州的一名農場工人，他也是本次疫情中首個出現輕微上呼吸道症狀的感染者。

出現呼吸道問題令專家們擔憂，因患者更有可能通過咳嗽傳播病毒，但迄今還沒有 H5N1 病毒在人與人之間傳播的證據。

不過，正如美國 CDC 在上月外交關係委員會一場活動上所說的，從一、兩個零星的人類病例發展成國際關注的問題，這樣的風險並非無關緊要。

雖然感染當前流行的 H5N1 病毒株的三位患者症狀輕微，但自 1990 年代末首次發現 H5N1 以來，在全球 900 多例確診病例中，人類感染 H5N1 病毒的總死亡率超過 50%。

美國 CDC 最近證實，從德州一名人類感染者身上分離出來的 H5N1 病毒，在實驗中感染了相同病毒的雪貂身上具有致命性。這些雪貂全部死亡。科學家們發現有證據顯示病毒感染了心臟、肺部和腎臟等多個內臟器官，在大腦和血液中也發現病毒。CDC 表示，這些發現凸顯出人類患重症的可能性。

Osterholm 等人呼籲當局加強檢測，Bright 更認為當前的作為是非常天真地放任病毒傳播。