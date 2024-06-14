去年中國汽車品牌銷量首度超越美國 前兩名是日歐

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-17 14:00

中國汽車透過不斷技術創新、市場拓展及品牌建設，在全球汽車產業的地位越來越重要，研究機構 Jato Dynamics 發布的報告顯示，去年中國汽車品牌銷量首度超過美國品牌。

據《界面新聞》周一（17 日）報導，數據顯示，去年中國汽車品牌售出 1,340 萬輛新車，激增 23%，超過了美國品牌的 1,190 萬輛，躋身全球前三，全球市占率擴大至 17.9%，超過美國 2.7 個百分點。

排名第一的依舊是日本品牌，以 29.1% 的市占率遙遙領先。歐洲品牌排名第二，比率為 24.9%。

這份報告顯示，去年全球市場共售出 7,832 萬輛新乘用車，比 2022 年增加了近 700 萬輛，增幅為 10%。除了非州，每個地區的新車需求都有所增加。

新興市場的崛起，是催動全球汽車市場增長的重要引擎，新車銷量的 22% 來自新興經濟體，大約 1,750 萬輛，超過美國和歐洲市場銷售量總和。

中國品牌市占率反超美國品牌的一個重要原因，是中國品牌對新興市場的布局和搶佔。中國汽車品牌在中東、俄羅斯、非洲等地區的市占率增長最為迅猛，在拉美、東南亞等地也有所斬獲，甚至在歐洲、澳洲、紐西蘭、以色列等發達經濟體也實現了增長。