欣新網獲利創高 連2年賺逾半個股本 今年拓海外市場

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-15 16:05

全整合電商營運服務商欣新網 (2949-TW) 今 (15) 日公布去年財報，稅後純益 1.53 億元，年增 9.61%，創新高紀錄，每股純益(EPS)6.29 元，連 2 年賺逾半個股本，董事會決議每股擬配發現金股利 2 元和股票股利 0.5 元，展望今年，看好海外市場的布局將挹注營收動能。

欣新網董事長陳德仁指出，去年產品銷售漢「PowerSolution 解決方案」SaaS 服務，均較前一年成長，在深化電商 AI 應用下，客戶數量也成長顯著。

欣新網今年預計將有幾個新品牌加入，有助產品銷售和電商服務規模持續擴展。

對於海外市場，欣新網總經理黃懷恩說明，台灣花仙子、澳洲 Lucas Papaw Ointment 木瓜霜、日本 Moist Diane 黛絲恩與東南亞第一驅蚊品牌 Soffell 等數個知名品牌已開始進行合作，3 月起有小量營收貢獻，還有品牌洽談承接中，看好海外新品牌客戶將持續增加。