澎湖、彰濱至竹苗離岸風場地質調查出爐 下一站竹苗外海及近岸

地礦中心指出， 臺灣海峽離岸風場區域地質條件複雜，目前已知地質影響因子包括淺層斷層、沙波移棲、流體煙囪、堅硬地層、背斜構造等 5 項，分布區位不一，風機基礎設計、座落需加以考量，以避開可能造成工程風險的地質問題。地礦中心納入最新調查分析成果，公開竹苗近岸區及更新彰濱海域離岸風場地質影響因子潛勢，提供風場相關主管單位及風電開發廠商辦理規劃及開發之參考，風電開發廠商藉此並經過基礎地質精查，能細緻規劃風機配置，避開工程風險較高區域，定能有效縮短環評時程，達到加速風機建置及綠電產出。



地礦中心表示， 111 年已完成彰濱離岸風場之區域地質調查，112 年將調查區域擴展至澎湖周邊及竹苗近岸，並進行彰濱外海區域之補充調查。分析之地質影響因子潛勢包括：淺層斷層可能造成地層錯動、沙波移棲影響風機基礎的埋深變化或基礎掏空、流體煙囪可能導致基礎溜樁或承載力不足、堅硬地層和背斜構造分布使地層硬度不均影響施工等。地礦中心的調查成果及分析資料皆公開於「離岸風電地質與環境感知系統」，供各界查詢利用。地礦中心規劃 113 年將針對竹苗較外海區及補充近岸區調查，成果將於 114 年初完成彙整分析後再行公布及提供。



地礦中心表示，公布在「離岸風電地質與環境感知系統」之圖資皆開放直接下載。機關或開發商若有原始資料需求，則可依據「離岸風電地質與環境感知系統服務平臺資料提供及使用作業要點」之規定提出申請。現階段離岸風場海域地質調查預計於 114 年底完成，將提供各界更完整的海域地質資訊，讓臺灣綠能產業在地質安全環境下永續發展。