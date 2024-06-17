比特幣6.6萬美元附近震盪 富爸爸作者喊月底衝10萬：可買來避美股崩盤風險

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-17 13:08

比特幣 (BTC) 今 (17) 日在亞洲早盤小漲，在 6.6 萬到 6.69 萬美元之間狹幅震盪，專家認為若未能突破 6 萬 7147 美元的反壓，未來幾天恐出現中短期向下修正走勢，但即使比特幣近來走跌，比特幣大多頭清崎徹 (Robert Toru Kiyosaki) 仍看好這個全球最大加密貨幣的潛力，預測本月底價格將上衝 10 萬美元。

著有《富爸爸窮爸爸》一書的清崎徹上周六 (15 日) 在 X 平台上表示，他對於說服人們投資比特幣感到沮喪，因為他總是收到很多蹩腳的藉口，而最常見的藉口就是「比特幣太貴」。

他承認現在比特幣價格是很高，但認為它還沒有達到應該達到的水平，並引用《富爸爸》書中的一句話「你的利潤是在你買的時候產生的，而不是在賣出時」。

清崎徹還說，雖然比特幣 10 美元的日子已一去不返，但他敦促投資人不要錯過​​機會，盡量買一些比特幣並持續購買。

他在上周初時也曾發文稱比特幣是成為百萬富翁最簡單的方式，並示警美國市場可能崩盤，並可能升級為戰爭，比特幣則成為唯一可行的經濟保障，他並將這場潛在危機歸咎於美國總統拜登、財長葉倫和聯準會 (Fed) 主席鮑爾。

他還指出，近年經濟成長低於平均水準，美國去年第四季和今年首季經濟分別僅成長 3.4% 和 1.6%。他並警告更廣泛的市場崩盤已經開始，強調崩盤是致富的最佳時機，並敦促投資人在價格觸底時利用投資機會。