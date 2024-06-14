〈走進中國〉神話破滅！那些花重金買鑽石的人 開始後悔了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-17 07:33

有人說，結婚戴鑽石，就是「把地球的歷史戴在無名指上」。它古老——目前人類開掘的鑽石，大多形成於十幾億年之前；它堅固——是世界上已知的最堅硬的事物，只能用鑽石本身才能切開。

堅硬、閃耀、永恆，這些與愛情相似的特質，曾經讓鑽石在很長的時間裡被認為是奢侈品，1 克拉鑽石只有 0.2g，小小的一顆，價格可以達到人民幣（下同）10 萬以上。

但最近兩年，鑽石神話正在破滅。

據《每日人物社》報導，做了兩年珠寶、奢侈品回收生意的華仔（化名），前些天從客戶那回收了一顆 1 克拉、D 色的鑽石——那是鑽石最好的成色。

三年前，這顆鑽石的價值是 11 萬元，如今回收價是 1.8 萬元，又被另一個買家用 1.9 萬的價格買走。客戶跟他都感到心痛，客戶心痛財富貶值，華仔苦惱沒有油水，「就賺了 1,000 塊錢而已」。

提起鑽石，華仔長嘆一聲，兩年前，一顆品質不錯的 1 克拉鑽石，原價 10 萬，能用兩萬多、三萬多的價格收回來，到了現在，只值一萬多；原價三四萬的 50 分的鑽石，兩年前也值個 5,000 塊，現在基本上只能給出 2,000 元的回收價。

如今，回收鑽石已經是一門風險大過炒股的生意。

年初，華仔用 6,000 元收購了一顆有些偏黃的 1 克拉鑽戒，在他的店裡放了快三個月，一毛錢不賺都賣不掉。他的一個朋友，去年收了上百顆鑽石回來，結果價格跌得太快，2,000 元收的，1,500 元都賣不出去，最後賠了十幾萬。

市場變化下，那些曾經花費重金買鑽石的人，開始後悔了。

90 後的張佳佳（化名），三年前結婚時，她跟丈夫花了 17 萬，買下一顆 1 克拉的卡地亞鑽戒，和一對對戒。當時櫃員說：「鑽石再貶值，也輪不到卡地亞」。

眼下這顆戒指的回收價不到 4 萬塊錢。張佳佳經常想，這 17 萬放到現在可以做什麼——一款不錯的新能源車或者北京五環外的一個小衛生間，「都比鑽戒強」。

買鑽石的時候再精打細算，也抵不過貶值洪流。

前年，95 後女孩林寒（化名）特意找了在南非工作的親戚，花了大約 7 萬塊錢，從原產地代購回一顆 1 克拉的鑽石。這一顆純淨度高，顏色更亮更白，要是在中國買，得花 10 萬以上，她跟老公一直感慨，「買得真值」。

但在上個月，林寒偶然路過回收鑽石的門市，她得知，這顆鑽石只值兩萬多塊錢，「連原價的一半都賣不到」。