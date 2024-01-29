鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-29 13:11

臺灣銀行今 (29) 日上午舉辦「墨香揮毫喜迎春」活動，董事長呂桔誠受訪時指出，台銀去年大賺 284 億元，加上政策性任務 99 億元，累計稅前盈餘約 384 億元，創史上新高，年增超過 1 倍。

呂桔誠進一步指出，台銀不僅損益表表現極佳，資產品質也相當好，逾放比已降至 0.086%，低於國銀平均，備抵呆帳覆蓋率達 1726%，這都是同仁們持續努力的成果，將質跟量同步提升，讓台銀能「脫胎換骨」。

呂桔誠說明，台銀 ATM 已經提前開放民眾提領新鈔，若有需求的民眾，可以先去提領，以紓解年關前的排隊人潮，此外，2 月 1 日起，台銀各分行都廣設兌換新鈔的專屬櫃台，至少設置 5-6 個櫃台來服務民眾。

為便利民眾春節前兌換新鈔，央行日前表示，已洽請臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司等 8 家金融機構，選定 456 家分行 (郵局) 為今年指定兌鈔地點，新鈔兌換日程訂於 2 月 1 日 (週四) 至 2 月 7 日 (週三)，共計 5 個營業日。