藥局股添新兵 佑全上櫃迎蜜月行情中籤一張賺2萬

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-28 11:04

櫃買市場藥局股今天再添新兵，佑全 (6929-TW) 今 (28) 日從興櫃轉上櫃，為今年第 7 家上櫃掛牌的公司。佑全早盤上演蜜月行情，最高來到 86 元，漲幅逾 3 成，中籤者若開盤即賣出，可賺進 2.1 萬元，報酬率約 32.3%。

佑全承銷價為 65.01 元，今日正式掛牌上櫃，早盤以 86 元開出，上漲 21 元，漲幅約 32.3%，中籤者若在開盤即賣出，一張就可以賺進 2.1 萬元。

佑全創立於 2000 年，為台灣老字號藥局品牌，旗下有「佑全保健藥妝」、「健康人生藥局」以及「札幌藥粧」三大連鎖通路品牌。目前全台有 160 個據點，包括佑全 127 家、健康人生 17 家，以及札幌藥粧 16 家。佑全指出，每年據點將維持 10% 至 15% 的增長，預期年底可達 180 個據點，並維持 2026 年直營門市達 200 家的目標。

此外，為因應法規並讓處方箋用藥與藥局通路布局更為完整，佑全今年斥資 4 億元在彰濱工業區建置新的自動化倉儲，預計 2025 年底、2026 年初完工。