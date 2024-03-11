存股族注意！聯邦銀擬派股利0.9元 殖利率逾8%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-11 20:01

金融股近來利多一波波，接連釋出大方派發股利的消息，聯邦銀 (2838-TW) 董事會今 (11) 日通過 2023 年度股利政策，每股擬配發 0.2 元現金股利、0.7 元股票股利，合計 0.9 元。以 11 日收盤價 14.85 元來看，現金殖利率約為 1.34%，若加計股票股利來計算，總殖利率相當於 8.3%，可望吸引存股族青睞。

此外，聯邦銀董事會通過，本屆股東會將於 6 月 14 日召開。

中小型銀行股近來獲得買盤青睞，其中，聯邦銀連日走揚，今天股價一度衝上 15 元、站上年線，但終場漲幅收斂至 1%。

聯邦銀日前公布 2 月自結獲利，由於農曆春節等因素導致工作天數較少，單月稅後純益 4.15 億元，累計前 2 月稅後純益 7.13 億元，年減 1.8%，每股稅後純益 (EPS) 0.19 元，