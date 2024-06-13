〈亞翔法說〉在手訂單1291億元續創高 總座：明年股利可以期待
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-14 17:09
無塵室設備與機電工程大廠亞翔 (6139-TW) 今 (14) 日召開法說會，總經理蔣曉麟表示，台灣榮工、蘇州亞翔以及新加坡 / 越南三塊市場需求持續熱絡，台灣亞翔自第二季起也感受到客戶需求回升，看好今年整體營收、獲利會有相當程度的成長，也將反映到明年股利，預期是值得期待。
亞翔現階段在手訂單高達 1291.62 億元，續創歷史新高，以台灣佔多數，達 74%，中國約 11%、東協為 15%。
亞翔去年受惠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 新加坡廠陸續進帳，營收、獲利雙創新高，獲利達 28.88 億元，每股稅後純益 12.81 元，並配發 9 元現金股利，配發金額也創下歷史新高。
依四大業務板塊來看，蔣曉麟指出，台灣亞翔去年下半年至今年第一季是相對淡季，先前也提到對今年較持平看待，不過隨著晶圓廠、封測廠與記憶體廠報價拉升，工程開案需求也增加，還有高階電路板、生技產業與資料中心等，都象徵景氣回升訊號顯現。
台灣榮工承攬眾多公共工程，尤其現階段捷運單案量體非常大，包括環狀線北環段、東環段、三鶯線與汐止線，還有鐵路地下化工程，需求相當熱絡，尤其現階段因缺工缺料，除了價格拉升外，招標也朝最有利標，帶動整體獲利優化。
海外方面，蘇州亞翔長年深耕中國，受惠當地政府積極扶持在地供應鏈，包括記憶體、電路板、化合物、物聯網與生物製藥產能皆不斷擴增，為蘇州亞翔帶來成長機會；東南亞也受惠新加坡持續投資晶片產業，還有馬來西亞、越南等也有後段封測廠與組裝代工廠陸續進駐，帶動相關接單成長。
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