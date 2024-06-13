〈亞翔法說〉在手訂單1291億元續創高 總座：明年股利可以期待

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-14 17:09

無塵室設備與機電工程大廠亞翔 (6139-TW) 今 (14) 日召開法說會，總經理蔣曉麟表示，台灣榮工、蘇州亞翔以及新加坡 / 越南三塊市場需求持續熱絡，台灣亞翔自第二季起也感受到客戶需求回升，看好今年整體營收、獲利會有相當程度的成長，也將反映到明年股利，預期是值得期待。

亞翔現階段在手訂單高達 1291.62 億元，續創歷史新高，以台灣佔多數，達 74%，中國約 11%、東協為 15%。

依四大業務板塊來看，蔣曉麟指出，台灣亞翔去年下半年至今年第一季是相對淡季，先前也提到對今年較持平看待，不過隨著晶圓廠、封測廠與記憶體廠報價拉升，工程開案需求也增加，還有高階電路板、生技產業與資料中心等，都象徵景氣回升訊號顯現。

台灣榮工承攬眾多公共工程，尤其現階段捷運單案量體非常大，包括環狀線北環段、東環段、三鶯線與汐止線，還有鐵路地下化工程，需求相當熱絡，尤其現階段因缺工缺料，除了價格拉升外，招標也朝最有利標，帶動整體獲利優化。