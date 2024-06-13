天壤之別！三星關閉Tizen華為鴻蒙在陸市佔卻首超iOS 專家點出一關鍵差別

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-14 12:40

根據調研機構 Counterpoint 發佈的最新數據，華為的鴻蒙系統在中國和全球正快速擴大影響力，在全球智慧手機作業系統中，鴻蒙經過 2023 年一整年的努力，全球市佔率從 2% 增加一倍至 4%，蘋果 (AAPL-US) iOS 系統則由於缺乏新的功能，今年首季全球市佔率從去年末季的 23% 下滑至 19%。

鴻蒙今年首季在中國的市佔率也從去年末季的 16% 增加至 17%，這也是鴻蒙首次在中國超越蘋果 iOS，也是首個國產作業系統超越蘋果，且隨著華為智慧手機市場的持續發力，尤其下半年首款「純血鴻蒙」Mate70 系列的推出，鴻蒙市佔率料將進一步擴大，進一步拉開與 iOS 的差距。

與此同時，三星在 2011 年 9 月與英特爾 (INTC-US) 聯合推出一款開源手機作業系統 Tizen 即將關閉，全球智慧手機霸主三星正結束 Galaxy 智慧手表平台 Tizen 系統的支援，9 月 30 日起將停售 Tizen 手表商店付費內容，明年 5 月 31 日正式關閉相關商店。

三星每年超過 2.2 億支智慧手機的出貨量，再加上三星電視、三星手表及其他 IoT(物聯網) 設備，將近 3 億支的規模，最終仍無法成就一個自有的作業系統。

專家認為，無論三星或微軟 (MSFT-US) 曾推出的 Windows Phone、黑莓機的 BlackBerry OS 跟 Google(GOOGL-US) 物聯網作業系統 Fuchsia OS，都在復刻 Android 或 iOS，沒有創新也沒有差異化，對於生態夥伴而言是沒有吸引力的，而鴻蒙之所以能成功，在於其具有領先的技術，以及一大批產業夥伴同心協力主動構建原生應用，構建原生生態。

以技術層面為例，鴻蒙系統的分散式架構和原子化程式設計框架，應用開發者可以只寫一次代碼，在所有螢幕上都能跑，加上鴻蒙系統的安全、AI 等基礎能力，將安全性部署到了內核層，並將各種能力硬化到晶片層面，這就讓很多新的、更高級別的安全管理規則能夠落實。 也就是說，鴻蒙技術上「遙遙領先」，而非單純的復刻。

在生態上，受美國制裁影響，包括開源的 OpenHarmony 在內的鴻蒙在中國國內得到空前的支援力度，基於 OpenHarmony 開源而構建的行業應用如礦鴻、電鴻、港鴻、車鴻等 30 多款產業級 Harmony 已運作逾一年。

此外，在大眾應用上也得到各大網路大廠空前的支援，截至 4 月，在常用的 5000 多個應用程式裡，有 4000 多個應用程式已經確定遷移計畫，還有不到 1 千個應用程式正在溝通中。