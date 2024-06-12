未來之星？第一手輝達AI伺服器股拆股後目標探索！

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:27

因為股票 1 拆 10，所以輝達 (NVDA-US) 股價，從上週五收盤超過 1208.88 美元，到了週一開盤時直接除以 10，只剩下 120.88 美元，等於每股只要台幣 4000 元左右。

大華國際投顧張志誠指出，這次的拆股行動是輝達的第六次拆股，如果輝達不經歷前 5 次拆股，股價預計會在 5.5 萬美元一股，對於一般投資人而言會望而卻步。大華國際分析師張志誠認為雖然分拆只是賬面上的改變，然實際上總價值並沒有改變，但是股價卻因此顯得親民許多，這才會吸引更多市場想投資輝達的人投資，也成為輝達未來股價的隱藏軍火庫。此外，華爾街雖認為，輝達選擇此時拆股可能是為了趕上將進行的道瓊工業指數成分股的調整，但是否能快速納入目前還不確定。

圖：輝達歷史拆股後股價漲跌幅變化

以特斯拉的兩次拆股為例：2020 年 8 月 11 日特斯拉首次宣布股票分割計畫，將一股拆分為五股，以降低買賣門檻，來吸引投資人持有，消息一出，特斯拉股價在盤後交易大漲超過 6％。從 2020 年 8 月 11 日的不足 280 美元快速上升至 8 月底的近 500 美元。直至當年底，特斯拉股價進一步上漲至超過 700 美元。

特斯拉第二次的拆股，是在 2022 年 8 月 25 日，特斯拉二次拆股後的首日開盤價為 302 美元，收盤價為 296.07 美元，下跌 2%。直至今時，這次特斯拉的拆股後股價表現，不只處於近兩年低檔，甚至拆股後的時間都未曾股價超越拆股前的價位。

我們可以看到，兩次拆股的結果截然不同，這並非偶然，原因在於，2020 年，擁有新技術和理念的特斯拉選擇擁抱中國產能和市場，疊加中國率先控制新冠疫情的因素，助力特斯拉摘得全球新能源車桂冠。但如今，中國新能源車市場開始百花齊放，特斯拉的強勁對手越來越多，其一枝獨秀的市場地位正被逐漸蠶食。

所以美股科技公司進行股價分拆是否可以為其未來股價帶來動力，這完全與分拆股價後，其公司在未來產業營收獲利是否持續成長有關。

張志誠認為台灣許多美國科技公司相關的供應鏈，其股價也同樣深受大客戶股價表現影響而呈現明顯正相關。

輝達的拆股後，首階段技術性目標接近 137 美元

主要是從輝達的業績表現來看，它的業績完全可以支撐著拆股前的股價。拆股後股價投資門檻降低，有鑑於 AI 晶片的需求在過去幾個月到一年之間呈現大爆發，輝達所設計的晶片幾乎囊擴 AI 訓練晶片的 98%，這其中主因輝達賣的是解決方案，而非只是像競爭對手只提供晶片。

近期技嘉 (2376-TW)、緯穎 (6669-TW)、廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW)、華擎 (3515-TW) 等公司在前陣子輝達旋風後股價表現相對低迷。然而輝達確定相關供應鏈廠商的新一代人工智慧（AI）伺服器 GB200 訂單，將在第 3 季到第 4 季小量出貨，2025 年大量出貨，由於 GB200 單價是傳統伺服器十倍以上，有機會帶動供應鏈廠商業績明年再向上挑戰，至於股價是否還有再向上挑戰的機會呢? 大華國際分析師張志誠認為各家公司留意技術面何時出現 5 日與 10 日均線黃金交叉作為股價轉變的判斷。

採訪來源: 大華國際投顧 張志誠分析師

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