機器人概念股的飆股基因竟然還在？超強觀盤法幫你鎖定佳能 所羅門 廣明的爆發時機

陳冠廷分析師(摩爾投顧) 2024-06-13 16:33

我們可以發現佳能 (2374-TW) 和所羅門 (2359-TW) 的走勢連動性極高，佳能 5/13 漲停發動後一路從 46 元漲到 63 元，漲幅超過 36%。所羅門則是在 5/14 漲停發動從 114.5 元漲到 182 元，漲幅 60%。

而他們在趨勢發動前的盤整慣性也相似，佳能 4/18 出現高點後回檔，5/8 盤中拉高可以看成再次測試前高壓力，4/18 和 5/8 兩個高點就形成盤整壓力區，直到 5/13 的漲停突破壓力區後趨勢發動。

所羅門 4/12 出現高點後回檔，4/26 測試前高壓力後回檔，4/12 和 4/26 這兩個高點就形成盤整壓力區，直到 5/14 漲停發動，或者再晚一天看 5/15 漲停正式站上 4/12-4/26 的壓力高點後趨勢發動。

這就是所謂突破盤整壓力區，而所羅門和佳能在 5 月中之後開始止漲並進入震盪格局，像所羅門 5/23 爆大量收黑 K 後就出現高點，後面也沒再創新高，正式宣告進入震盪區間，6/3 可以看成測試前高壓力，6/13 盤中拉高出大量又收黑 K，可以看成再次測試 5/23 的壓力高點。這樣看所羅門已經出現 3 次的高點，盤整壓力區也正式成型，後面只待何時正式轉強突破該壓力區，或許就在明天，也或許會先回檔到 6/12 低點的區間下緣附近，這有待後續走勢告訴我們答案，但有一點可以肯定，若想操作到所羅門新一波的趨勢，5/23-6/13 的壓力區是觀察重點，可以在轉強時機做介入。

佳能的話走勢稍微落後所羅門，佳能漲到 5/21 高點後止漲，6/6 盤中有拉高最後收黑 K，可以解讀成再次測試 5/21 高點壓力，所以佳能的盤整壓力區可以觀察 5/21-6/6，目前佳能仍在震盪格局裡，還沒有明顯發動轉強，但跟所羅門一樣，若想掌握最強的那一段，可以等待轉強即將突破或正式突破 5/21-6/6 壓力區的時機。

廣明 (6188-TW) 從 5/21 大漲後就漲了一波，5/21 當天突破的壓力在 3/25 和 4/9 的高點 108.5 元附近，而當時突破該壓力後，6/3 廣明的回檔到當時的壓力就轉變為支撐。

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師