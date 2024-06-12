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鉅亨速報

盤後速報 - 愛普(6531)下週(6月20日)除息7元，預估參考價344.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05

愛普(6531-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。

以今日(6月13日)收盤價351.50元計算，預估參考價為344.5元，息值合計為7.0元，股息殖利率1.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

愛普(6531-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零件製造業。產品設計業。近5日股價下跌4.98%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/20 351.50 6.99766 1.99% 0.0
2023/06/20 332.5 6.99661 2.1% 0.0
2022/06/21 235.0 5.9963 2.55% 0.0
2021/08/16 634.0 4.9995 0.79% 0.0
2020/08/11 436.5 0.9974 0.23% 0.0

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