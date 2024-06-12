盤後速報 - 愛普(6531)下週(6月20日)除息7元，預估參考價344.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05
愛普(6531-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。
以今日(6月13日)收盤價351.50元計算，預估參考價為344.5元，息值合計為7.0元，股息殖利率1.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
愛普(6531-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零件製造業。產品設計業。近5日股價下跌4.98%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/20
|351.50
|6.99766
|1.99%
|0.0
|2023/06/20
|332.5
|6.99661
|2.1%
|0.0
|2022/06/21
|235.0
|5.9963
|2.55%
|0.0
|2021/08/16
|634.0
|4.9995
|0.79%
|0.0
|2020/08/11
|436.5
|0.9974
|0.23%
|0.0
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