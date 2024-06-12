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鉅亨速報

盤後速報 - 建德工業(6606)下週(6月20日)除息1.5元，預估參考價26.3元

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:06

建德工業(6606-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(6月13日)收盤價27.80元計算，預估參考價為26.3元，息值合計為1.5元，股息殖利率5.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

建德工業(6606-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種精密工具鋼模等之製造及買賣。各種特殊鋼金屬之熱處理之代辦。各種精密機械工作母機自動機械之設計製造及買賣。近5日股價下跌2.16%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/20 27.80 1.5 5.4% 0.0
2023/06/29 29.15 2.0 6.86% 0.0
2022/06/22 28.1 2.0 7.12% 0.0
2021/07/26 29.8 2.0 6.71% 0.0
2020/07/21 24.0 1.2 5.0% 0.0

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