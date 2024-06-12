盤後速報 - 建德工業(6606)下週(6月20日)除息1.5元，預估參考價26.3元
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:06
建德工業(6606-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(6月13日)收盤價27.80元計算，預估參考價為26.3元，息值合計為1.5元，股息殖利率5.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
建德工業(6606-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種精密工具鋼模等之製造及買賣。各種特殊鋼金屬之熱處理之代辦。各種精密機械工作母機自動機械之設計製造及買賣。近5日股價下跌2.16%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/20
|27.80
|1.5
|5.4%
|0.0
|2023/06/29
|29.15
|2.0
|6.86%
|0.0
|2022/06/22
|28.1
|2.0
|7.12%
|0.0
|2021/07/26
|29.8
|2.0
|6.71%
|0.0
|2020/07/21
|24.0
|1.2
|5.0%
|0.0
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