鉅亨網新聞中心 2024-04-18 18:00

美股四大指數都跌破月線甚至季線，月線下彎，盤勢偏弱，持續觀察止跌訊號，美股回穩和台幣止貶，外資才會回流；台股站穩 20264 點正式止跌，回到多方格局，這時候調整持股非常重要，汰弱留強，不過龍哥從四月份以來，持續佈局股價低位階轉強的個股，幾乎不受加權指數影響，股價還屢創新高，這就是股價低位階的優勢。

風電有機會接棒重電，上緯投控 (3708-TW) 訂單滿，今天漲停，股價來到 146.5 元創新高，完全沒有被台股下跌影響，今年預估獲利 13 元左右，本益比 14 倍相對偏低，蘇建豐公開操作，從 111 元低檔佈局已經獲利 + 31%，還有上漲空間。

AI 題材燒不完，矽統 (2363-TW) 切入矽智財，股價大漲 + 88%，短線均線乖離過大，拉回 5 日線再切入，股價上看 90~100 元；佳能 (2374-TW) 切入 AI 應用平台，股價大漲 + 70%，短線過熱，拉回再佈局，股價上看 52 元；所羅門 (2359-TW) 切入輝達機器人，大漲 1.83 倍，支撐 89 元沒有跌破，會再挑戰前高；這都說明資金對於 AI 較有共識，獲利就在裡面。

蘇建豐表示，天眼商機 - 天鉞電 (5251-TW)，連續兩天漲停，股價 30.85 元創新高，AI 監控應用平台，營收大爆發，3 月營收年增 2.6 倍，今年預估營收和獲利倍增，龍哥從 26 元開始佈局，直接拉開獲利，要跟上佳能的漲幅，還有 + 35% 上漲空間，重點是跟著蘇建豐第一時間卡位，簡單大獲利，明天要佈局一檔新主力股，股價低檔轉強，要接棒天眼商機 - 天鉞電，潛在上漲空間高達 + 50%，趕緊上車。

「隱藏機器人 3XXX」，市場上沒人知道，公司深耕智慧型機器人，視覺解決方案，快速切入 AI 領域，第一季營收年增 80% 以上，今年預計營收和獲利都會倍增，股價從 3X 元慢慢墊高到 40 元，股價嚴重低估，要比價百元所羅門，所羅門第二不要錯過。

股市高檔震盪，操作難度加大，現在不用求大波段獲利，一檔 + 20%，五檔就 + 100%，一樣翻倍賺。

採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

盤勢震盪，共體時艱，超級優惠來了！

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矽統大漲 + 88%，佳能大漲 + 70%，要漲到哪？上緯投控漲停創高，天眼商機連續兩天漲停創高，「這檔」要接棒演出

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