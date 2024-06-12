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鉅亨速報

盤後速報 - 詮欣(6205)下週(6月20日)除息1.5元，預估參考價73.2元

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05

詮欣(6205-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(6月13日)收盤價74.70元計算，預估參考價為73.2元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.01%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

詮欣(6205-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子零件(連接器、電子線)等製造加工買賣業務。一般進出口貿易業務(期貨除外)。有關前項業務之代理經銷報價及投標業務。近5日股價上漲1.61%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/20 74.70 1.5 2.01% 0.0
2023/07/17 67.1 2.99955 4.47% 0.0
2022/07/15 63.1 1.9985 3.17% 0.0
2021/08/26 31.55 1.4997 4.75% 0.0
2020/07/08 40.4 1.2106 3.0% 0.0

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