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鉅亨速報

盤後速報 - 亞光(3019)下週(6月20日)除息1.8元，預估參考價68.7元

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05

亞光(3019-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。

以今日(6月13日)收盤價70.50元計算，預估參考價為68.7元，息值合計為1.8元，股息殖利率2.55%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

亞光(3019-TW)所屬產業為光電業，主要業務為照相機、距離計、攝影機、望遠鏡、顯微鏡、複印機。傳真機、光碟機用光學鏡片及光學鏡片組合體之製造。、加工與外銷等。近5日股價上漲1.04%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/20 70.50 1.8 2.55% 0.0
2023/06/30 66.3 1.9 2.87% 0.0
2022/07/07 56.0 3.7 6.61% 0.0
2021/08/04 86.6 1.0 1.15% 0.0
2020/07/07 72.1 2.0 2.77% 0.0

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