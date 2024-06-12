盤後速報 - 亞光(3019)下週(6月20日)除息1.8元，預估參考價68.7元
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05
亞光(3019-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。
以今日(6月13日)收盤價70.50元計算，預估參考價為68.7元，息值合計為1.8元，股息殖利率2.55%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
亞光(3019-TW)所屬產業為光電業，主要業務為照相機、距離計、攝影機、望遠鏡、顯微鏡、複印機。傳真機、光碟機用光學鏡片及光學鏡片組合體之製造。、加工與外銷等。近5日股價上漲1.04%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/20
|70.50
|1.8
|2.55%
|0.0
|2023/06/30
|66.3
|1.9
|2.87%
|0.0
|2022/07/07
|56.0
|3.7
|6.61%
|0.0
|2021/08/04
|86.6
|1.0
|1.15%
|0.0
|2020/07/07
|72.1
|2.0
|2.77%
|0.0
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