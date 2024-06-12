盤後速報 - 威盛(2388)下週(6月20日)除息0.1元，預估參考價108.4元
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05
威盛(2388-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。
以今日(6月13日)收盤價108.50元計算，預估參考價為108.4元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
威盛(2388-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為設計、製造、測試、銷售積體電路、半導體記憶零件組等。電腦軟體程式設計、銷售、測試及電腦資料處理。前各項產品之代理及進出口貿易業務。近5日股價下跌6.44%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/20
|108.50
|0.1
|0.09%
|0.0
|2023/06/16
|81.9
|0.15
|0.18%
|0.0
|2022/04/07
|63.9
|0.9998
|1.56%
|0.0
|2021/08/19
|49.05
|0.8
|1.63%
|0.0
|2003/09/15
|51.0
|0.5
|0.98%
|0.22
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