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鉅亨速報

盤後速報 - 威盛(2388)下週(6月20日)除息0.1元，預估參考價108.4元

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05

威盛(2388-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。

以今日(6月13日)收盤價108.50元計算，預估參考價為108.4元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

威盛(2388-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為設計、製造、測試、銷售積體電路、半導體記憶零件組等。電腦軟體程式設計、銷售、測試及電腦資料處理。前各項產品之代理及進出口貿易業務。近5日股價下跌6.44%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/20 108.50 0.1 0.09% 0.0
2023/06/16 81.9 0.15 0.18% 0.0
2022/04/07 63.9 0.9998 1.56% 0.0
2021/08/19 49.05 0.8 1.63% 0.0
2003/09/15 51.0 0.5 0.98% 0.22

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