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鉅亨速報

盤後速報 - 葡萄王(1707)下週(6月20日)除息6.9元，預估參考價154.6元

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05

葡萄王(1707-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.9元。

以今日(6月13日)收盤價161.50元計算，預估參考價為154.6元，息值合計為6.9元，股息殖利率4.27%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

葡萄王(1707-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為藥品製劑、成藥及原料、醫療器材等之製造與買賣。雜項食品製造、冬蟲夏草食品之類似藥品劑型食品。飲料製造業、菌種業、生物技術服務業等。近5日股價下跌0.93%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/20 161.50 6.9 4.27% 0.0
2023/06/20 177.0 6.9 3.9% 0.0
2022/06/15 143.5 6.1 4.25% 0.0
2021/08/02 170.5 6.4 3.75% 0.0
2020/06/24 198.0 6.5 3.28% 0.0

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葡萄王161.51.57%

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