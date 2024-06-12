盤後速報 - 葡萄王(1707)下週(6月20日)除息6.9元，預估參考價154.6元
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05
葡萄王(1707-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.9元。
以今日(6月13日)收盤價161.50元計算，預估參考價為154.6元，息值合計為6.9元，股息殖利率4.27%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
葡萄王(1707-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為藥品製劑、成藥及原料、醫療器材等之製造與買賣。雜項食品製造、冬蟲夏草食品之類似藥品劑型食品。飲料製造業、菌種業、生物技術服務業等。近5日股價下跌0.93%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/20
|161.50
|6.9
|4.27%
|0.0
|2023/06/20
|177.0
|6.9
|3.9%
|0.0
|2022/06/15
|143.5
|6.1
|4.25%
|0.0
|2021/08/02
|170.5
|6.4
|3.75%
|0.0
|2020/06/24
|198.0
|6.5
|3.28%
|0.0
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