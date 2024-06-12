連三日走跌！全球最大車廠豐田上週跌逾5% 市值蒸發逾4700億

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-13 08:53

全球最大車廠豐田今 (13) 日開盤下跌超過 1%，朝連三日走跌頹勢邁進，該車廠在被日本國土交通省發現存在安全認證測試數據造假和處理不當的問題後，上周股價下跌超過 5.4%，市值縮水 156 億美元(約 4728 億台幣)。去年豐田在全球銷量為 1,100 多萬輛汽車。

豐田及其競爭對手馬自達、本田、鈴木和發動機製造商 Yamaha Motor 上周承認在安全測試中造假，導致目前有六個車款被撤出市場，許多已停產的車款也涉及其中。

在監管機構要求下，豐田進行了內部調查，發現在與 Crown、Corolla 和 Yaris Cross 等車款有關的五起案件中，豐田未按照認證要求進行安全測試。在涉及凌志 RX（Lexus RX）的一起案件中，豐田提交了偽造的數據來滿足安全標準，並以偽造數據申請認證。

儘管豐田堅稱受醜聞影響的車輛可安全駕駛，但豐田董事長豐田章男在上周的新聞發佈會上公開道歉。豐田表示，根據調查結果將暫停生產 Corolla Fielder、Corolla FielderAxio 和 Yaris Cross 這三款車型。

截至周三 (12 日)，豐田 6 月迄今下跌 6%，自第一季末以來累計下跌 15.4%。對於一家在日元疲軟背景下一路飆漲的公司來說，這是一次命運的巨變。

除豐田外，日本第二大車廠馬自達本月迄今下跌了 8%，本田下跌 3.5%，Yamaha Motor 下跌 1.3%，鈴木則走上漲 2.1%，因鈴木僅涉及一款停產的車款。從東京股市的整體情況來看，東證指數 6 月迄今下跌 0.6%。

馬自達暫停生產 Roadster RF 和馬自達 2，上周下跌超過 7%，市值縮水 5 億美元。

《CNBC》報導指出，這次造假醜聞涉及多家日本車廠，可能讓豐田、日產等公司努力培養起來的良好聲譽毀於一旦，尤其是在這些公司最大的北美市場。

日本國土交通省表示，作弊和誤報是破壞用戶信任、動搖汽車認證系統基礎的行為，將繼續對車廠進行調查。

但有專家指出，這起醜聞的核心是日本汽車認證體系的過時性。東京 Nakanishi Research Institute 汽車分析師中西孝樹指出，日本車廠生產的汽車超過國內標準，但未能遵守日本認證體系規定的具體程序，例如豐田使用 1.8 噸的碰撞測試車，而非法律規定的 1.1 噸，儘管標準更高，但違反日本國內規定。