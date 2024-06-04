中國手機市場拚命「內捲」！iPhone 15官方全系降至歷史最低價

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-04 08:16

中國 iPhone 15 官方全系降至歷史最低價，iPhone 15 最低到手人民幣（下同）4,553 元起，iPhone 15 Pro 最低到手 5,896 元起，還有限時限量 6 期免息。

據《快科技》周一（3 日）報導，蘋果 (AAPL-US) 降價之後，iPhone 15 系列已經到來國產旗艦手機價格腹地，與華為 Pura 70、小米 14 Pro 等機型直面競爭。以 Apple 產品京東自營旗艦店 iPhone 15 128GB 為例，原價 5,999 元，Plus 會員最低到手價 4,553 元。

iPhone 15 Pro Max 優惠幅度達到 2,050 元，售價 7,949 元起，這代表 iPhone 頂配機型首次進入 8,000 元以內價格區間。

今年前兩個月，iPhone 在中國市場的出貨量下滑，但 3 月已經實現了增長。尤其是 618 大促啟動之後，優惠達到頂峰。iPhone 在華銷量的成長曲線幾乎垂直，最新銷量已重回中國市場第一。

不難猜想，隨著大促持續，iPhone 在 5 月、6 月的出貨量還會進一步攀升。

以價換量背後，其實是蘋果面臨中國手機拚命「內捲」的無奈。

IDC 的數據顯示，2024 年第 1 季，中國智慧手機市場出貨量約 6,926 萬支，年增 6.5%。榮耀、華為以 17% 的市占率並列第一。

OPPO 以 15.7% 的市占率繼續位居市場前三，蘋果以 15.6% 的市占率緊追其後，vivo 排名第五，市占率為 14.6%。

TOP5 手機品牌的市占率十分接近，蘋果遭華為榮耀 OV 前後夾擊，面臨的挑戰和壓力日益增大，在軟硬體創新不大的情況下，蘋果只能降價吸引消費者。

不過，蘋果用打折換增速的戰略，也給後續發展埋下了不確定性。