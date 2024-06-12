馬斯克遭爆與 SpaceX 多位員工有染 另8名前員工控遭不當解雇

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 13:22

《華爾街日報》周三 (12 日) 報導，美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克以其權勢與自家員工有染。另外，該公司 8 名前員工控訴，他們因為提出性騷擾和歧視問題，並發布公開信呼籲高階主管譴責馬斯克，結果被不當解雇。

報導披露，馬斯克曾與旗下「SpaceX」至少 2 名女性員工發生性關係，包括 1 名女實習生，爾後獲馬斯克納入自己的高管團隊，另有 1 名員工被這位億萬富翁問說是否可以為他「生孩子」，但當她拒絕後，加薪的要求隨即遭無視，還被抱怨工作表現。

《華爾街日報》對超過 48 人進行了採訪，包括這些女性的朋友和家人，以及 SpaceX 的前僱員，並引用了簡訊、電子郵件和其他文件。

這篇報導也提到，一名與馬斯克有不正當關係的女性，同時與 SpaceX 總裁 Gwynne Shotwell 的丈夫有染，這件事激怒了 Shotwell，Shotwell 向 SpaceX 的人力資源部門回報並要求將該名女性從執行長辦公室移除。

對於這篇報導，Shotwell 稱該報導是「完全誤導性的敘述」，而馬斯克並沒有任何回應。

根據 IT 之家先前報導，《紐約時報》稱 Google 共同創始人 Sergey Brin 的前妻 Nicole Shanahan 婚內出軌，和馬斯克發生不正當關係。

另外，《華爾街日報》也報導，8 名 SpaceX 前員工 2022 年發表一封公開信，直指馬斯克在推特（後來更名為 X）上發布的言論已成為員工「頻繁受到干擾和尷尬的來源」，呼籲 SpaceX 高層譴責馬斯克的推特言論。訴狀稱，馬斯克在得知這封信後，命令解雇這些員工。