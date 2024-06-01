又挨股東告！馬斯克遭控 出售75億美元股票涉內線交易

鉅亨網編譯許家華 2024-06-01 13:35

特斯拉 (TSLA-US) 一名股東周四提起訴訟，指控執行長馬斯克 (Elon Musk) 在 2022 年底出售特斯拉價值逾 75 億美元的股票之舉，涉嫌內線交易，因他在公布可能令人失望的生產和交付數據之前，先行拋售持股。

特斯拉股東 Michael Perry 向特拉華州衡平法院提起訴訟，主張特斯拉 2023 年 1 月 2 日公佈第四季數據後股價暴跌，而馬斯克則靠內線交易取得不法利得約 30 億美元。

「馬斯克濫用在特斯拉的職位，違反對特斯拉的信託義務。」他要求法院下令馬斯克返還因該交易而獲得的不法利得。

根據該訴狀，馬斯克在 2022 年 11 月和 2022 年 12 月的不同日期出售了這些股票。

他也指控，特斯拉董事允許馬斯克出售股票，違反了信託義務。

馬斯克和特斯拉沒有立即回應《路透社》的置評請求。

Perry 在其訴狀上指稱，馬斯克 2022 年時稱特斯拉車的需求「相當旺盛」，但他在 11 月中旬發現業務數據低於預期，因其職位有接觸到實時數據的渠道，所以在數據公布於眾之前就拋售持股。

隨後汽車降價促銷引發市場對需求的擔憂，接著 1 月數據公布後，特斯拉股價暴跌。

「如果馬斯克等到這些重大不利消息發布後才出售持股，那他售股所得將不到他 2022 年 11 月和 12 月實際出售所得的 55%。」Perry 說。

此樁訴訟是馬斯克面臨的最近一起案子。

與此同時，馬斯克也面臨特斯拉股東對其薪酬方案的不滿。他們將於 6 月 13 日就是否批准他的 560 億美元薪酬方案進行投票，因馬斯克的薪酬方案於今年 1 月遭特拉華州法院以當初流程不當管制為由宣判無效。

馬斯克也正接受監管單位調查，以確定他在 2022 年購買社群媒體平台推特 (爾後更名 X) 的股票時是否違反了聯邦證券法。馬斯克稱，美國證券交易委員會 (SEC) 試圖透過毫無根據的調查「騷擾」他。

馬斯克與 SEC 之間已爭執多年，最早可以追溯到 2018 年，當時馬斯克在推特上稱「將特斯拉私有化的資金已到位」，遭 SEC 大動作調查與起訴。