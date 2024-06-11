開拓重工擴大股票回購規模、提高配息 早盤股價一度漲2%

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-13 00:40

有「景氣金絲雀」之稱的開拓重工 (Caterpillar / 卡特彼勒) 周三 (12 日) 表示已將其股票回購授權提高 200 億美元，並將本季股息提高 8%。消息傳出後，開拓重工周三早盤股價一度漲 2%。

隨著授權擴大，開拓重工現在能回購高達 218 億美元的普通股，與此同時還將 8 月的配息提高至每股普通股 1.41 美元。

該公司預估，隨時間推移，將繼續透過配息和股票回購，把其機械、能源和運輸 (ME&T) 業務大部分自由現金流返還給股東。

開拓重工已連續 30 年向股東配發高額的年度股息，是標普 500 紅利貴族指數 (S&P 500 Dividend Aristocrats Index.) 成分股之一。該指數由標普 500 指數中過去連續 25 年每年增加股息的公司組成。