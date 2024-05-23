〈儒鴻法說〉董座洪鎮海：5月起月營收可望站穩3字頭 明年雙位數成長將創高
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-23 20:04
成衣代工大廠儒鴻 (1476-TW) 今 (23) 日召開法說，董事長洪鎮海表示，營運持續在回升趨勢上，預計 5 月到年底，除了 9 月換季外，每月營收都可達到外界期待的「3 字頭」，且在 6 個「小巨人」新客戶強勁成長下，明年更將創高。
洪鎮海認為，第二季可望優於首季，其中，布料可望雙位數成長、成衣動能更強；第三季差距不會太大，第四季會進一步向上，全年維持雙位數成長的展望。儒鴻 4 月營收 28.69 億元，月增 1.7%、年增 13.1%；累計前 4 月營收 105.01 億元，年增 16.2%。
洪鎮海表示，目前觀察 NIKE 訂單有略微上調，Lululemon 持穩，至於今年看好的 6 個新客戶，營收比重約 12-13%，全年可望達 15%，明年將進一步大增至 30%，也將帶動明年營收雙位數成長、並超越 2022 年新高 397 億元。
目前儒鴻訂單外發約 4 成，較之前提升，原料存貨金額增加，也反映訂單升溫、備料因應後續出貨需求。至於印尼廠，洪鎮海表示，第一期月產能 100 萬件已經投產，至於二期 9 月應該可以全數開出，印尼廠第四季可望開始獲利。
原料行情方面，儒鴻副董事長王樹文今天表示，尼龍 6、尼龍 66 等因為中國新產能開出，且目前市況仍處於供大於求，因此預料今年價格持穩偏弱、上漲空間不大，有助獲利表現。
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