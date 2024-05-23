〈儒鴻法說〉董座洪鎮海：5月起月營收可望站穩3字頭 明年雙位數成長將創高

成衣代工大廠儒鴻 (1476-TW) 今 (23) 日召開法說，董事長洪鎮海表示，營運持續在回升趨勢上，預計 5 月到年底，除了 9 月換季外，每月營收都可達到外界期待的「3 字頭」，且在 6 個「小巨人」新客戶強勁成長下，明年更將創高。