美欲對東南亞太陽能產品加收關稅 陸太陽能在當地產能陷半停擺狀態

鉅亨網新聞中心 2024-06-12 16:33

美國國際貿易委員會 (USITC) 上周五 (7 日) 通過雙反損害初步裁定，美國太陽能面板產業因為從越南、柬埔寨、馬來西亞跟泰國進口的晶矽太陽能電池遭受實質性損害。

今年 4 月 24 日，美國最大太陽能薄膜製造商 First Solar、Meyer Burger、Qcells、多晶矽製造商 REC Silicon、鈣鈦礦路線太陽能企業 Swift Solar 與 Mission Solar 與再生能源開發商 Convalt Energy 向 USITC 提交反傾銷和反補貼稅的調查請願書。

中國《財經雜誌》報導，隨著美國持續加碼貿易壁壘，中國太陽能企業在東南亞產能走到進退十字路口，東南亞是中國太陽能企業出口美國的主要生產基地。此次雙反調查雖不只波及中國企業，但某種程度上可視為針對中國製造在全球太陽能的優勢地位。

目前，東南亞很多二、三線小廠，甚至包括一些大廠均處於停產或半停產狀態。 根據上海有色網 (SMM) 的調查研究，中國太陽能企業在東南亞的零件生產基地通常開工率維持在 80% 以上，但上月起逐步下調東南亞產量。

數據顯示，中國太陽能零件企業 5 月在東南亞產量約 2.4GW，月減率 33.3%，開工率約 56%，本月迄今產量約 1.3GW，月減率 45.8%，開工率約 30%。

報導指出，東南亞生產停滯並非完全是由於此次提出的雙反。5 月 16 日，拜登政府宣佈取消「201」關稅的雙面零件豁免條款，並確認反規避豁免期於上周四 (6 日) 結束，東南亞產能在多重因素影響下走到進退的十字路口。

近年來，全球太陽能需求不斷增加，中國企業對美國市場的依賴已遠不如十年前，但在各國市場價格戰的當下，美國市場仍維持著相對較高溢價，是當前為數不多的利潤市場。

早在 2012 年、2015 年，美國兩度對中國太陽能廠發起雙反調查。中國生產的晶矽電池、零件以及別國利用中國晶矽電池生產的零件，均被列入制裁範圍，面臨高額的懲罰性反傾銷稅和反補貼稅。最近，美國又在 5 月 14 日宣佈，在原有對中「301」關稅基礎上進一步提高太陽能電池等多種產品的關稅。

近年來，全球太陽能需求不斷增加，中國企業對美國市場的依賴已遠不如十年前，但在各國市場價格戰的當下，美國市場仍維持著相對較高溢價，是當前為數不多的利潤市場。

在 2012 年跟 2015 年調查後，美國之後又針對進口太陽能產品展開多次貿易救濟，主要包括根據《1974 年貿易法》第 201 條、301 條展開的貿易保護和關稅徵收以及涉疆法案 (UFLPA)。

因此，遭全方面圍堵的中國太陽能企業開啟海外佈局，最普遍的做法是在東南亞設廠，利用中國進口的矽片等材料，在東南亞生產電池片和零件，再出口至美國，東南亞因此取代中國成為美國進口太陽能零件的主要來源，但背後主要是中國企業。

目前，中國生產的太陽能產品面臨「雙反 + 201+301 + 涉疆法案」的關稅組合和貿易壁壘，高昂關稅下幾乎很少直接出口至美國，因此美國上月中宣佈的加徵「301」關稅，對中國生產的太陽能產品影響很小。

至於東南亞國家生產的太陽能產品，僅需徵收「201」關稅，柬埔寨則得到豁免，但由於近年雙面零件漸成主流，東南亞產能受「201」關稅影響也有限。

但就在 2021 年，美國太陽能廠又開始要求調查「反規避」行為，美國商務部前年 3 月展開調查，並於去年 8 月認定部分企業的規避行為存在，將加徵雙反關稅。

不過，拜登政府就反規避關稅給出兩年豁免期，該豁免已在上周四 (6 日) 到期，但在此之前，中國主要太陽能企業已加強東南亞的矽片產能佈局。

根據彭博新能源 (BNEF) 估計，東南亞不受新關稅影響的預期年產能達到 55GW，隨著東南亞產能不斷整合提升，生產的零件預計還會更加便宜，今年底時生產成本約為 15.6 美分 / W，售價明年底也將降至 16 美分 / W。

相比之下，在獲得《通膨法》(IRA) 補貼前，美國太陽能零件生產成本約 23.2 美分 / W，若採用美國本土電池片，成本將增至近 30 美分 / W，這代表即使 IRA 補貼，美國零件產能大增，依舊很難與東南亞產能競爭。

美國太陽能製造商聯盟 (SEMA) 認為，從東南亞湧入的進口零件遠超過美國自身的供給與需求，且可能會在今年進一步惡化，庫存水位將達到預期需求的 2.4 倍，也因此美國太陽能廠發動對東南亞的新一輪雙反調查。