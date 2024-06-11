憂遭報復！傳歐盟將對陸EV加徵25%臨時關稅 法西力挺 德國瑞典匈牙利反對

鉅亨網新聞中心 2024-06-12 15:18

《金融時報》引述知情人士最新報導，歐盟執委會今 (12) 日會宣佈將自 7 月起對中國進口電動車加徵最高 25% 的臨時關稅，

報導指出，歐盟此舉得到法國及西班牙支持，但德國、瑞典和匈牙利則不贊成，擔心中國會報復。

另據《Politico》歐洲版報導，歐洲最大經濟體德國為避免與中國爆發全面貿易戰，曾在最後時刻加大遊說力道，反對法國加徵懲罰性關稅的呼籲。

由於歐盟成員國將於今年秋天投票確認這項臨時關稅，因此歐盟執委會主席馮德萊恩要將關稅提高到德法都能接受的水準變得相當重要。德國總理蕭茲和法國總統馬克宏在周 (9) 日歐洲議會選舉雙雙慘敗，馮德萊恩需要兩人支持才能連任執委會主席。

一位歐盟執委會官員承認，儘管人們都在談論基於證據且符合全球貿易規則的的解決方案，但對中國電動車加徵關稅是「一項政治決定」。

目前歐盟對所有汽車進口徵收 10% 關稅，低於中國 15% 關稅，德國正努力將關稅保持在盡可能低的水平，最好是中國對歐盟徵收的 15% 互惠稅率，法國則大力遊說對中國電動車加徵臨時關稅，即使中國威脅要在反傾銷調查中反擊法國白蘭地製造商，但法國仍希望對中國電動車徵收更高的關稅。

巴黎 Jacques Delors Institute 資深研究員 Elvire Fabry 表示，20% 至 30% 左右的關稅將為歐洲汽車製造商提供一些喘息空間，以加速在汽車產業的投資，並維持自身在歐洲的市佔率。

中國已警告說，將把目標對準歐盟的農業和航空業，兩大產業均是法國急於保護的敏感產業。

不久前，美國政府才宣佈將中國電動車關稅提高到 100%，因此歐盟幾乎肯定會對中國車廠以及從中國向歐洲出口汽車的西方車廠徵收比美國更低關稅。

但《德國之聲》周一 (10 日) 報導指出，雖然歐洲車廠正面臨來自中國競爭對手的低成本電動車衝擊，但歐洲汽車業幾乎都不支持對中國電動車徵收懲罰性關稅。

德國車廠對中國市場依賴尤為嚴重，深怕遭到報復，加上他們在中國製造的汽車也會出口到歐洲。根據 HSBC 估算，德國車廠在中國市場的利潤約佔全球利潤的 20% 至 23%。

市場研究機構 Rho Motion 主管 William Roberts 表示，一旦觸發爭端，恐將導致貿易戰，這對於仍嚴重依賴中國主導的供應鏈來實現氣候目標的歐洲來說，將帶來毀滅性的打擊。

不過，長達數月的臨時關稅執行期也為布魯塞爾和北京留下達成潛在協議的時間。