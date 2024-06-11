〈焦點股〉IC設計ETF新兵00947掛牌上市 守住蜜月行情

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-12 09:39

台新投信看好台灣 IC 設計產業的長線漲升行情，特別推出國內首檔聚焦在 IC 設計產業的 ETF－台新臺灣 IC 設計動能 ETF 基金 (00947-TW)，於今 (12) 日正式掛牌上市，儘管 00947 昨 (11) 日淨值下滑至 14.98 元，不過，今天開盤小幅走揚，市價最高來到 15.05 元，投資人可望鬆口氣，暫無破發危機。

台灣 IC 設計產業長久以來在全球競爭力始終占據領先地位，也不斷創造出高毛利及高獲利水準，IC 設計股成為台股市場千金股常客，未來隨著生成式 AI 的興起，可望帶動台灣 IC 設計產業另一波成長高峰。

台新臺灣 IC 設計動能 ETF 基金經理人黃鈺民指出，台灣 IC 設計產值市占率全球第二，僅次美國，由於優異的研發競爭力，是國內高獲利族群的代表，亦是千金股的常客，主要基於三個特色：一、產業前景佳：市場肯定企業過去表現，同時期待未來能持續維持高度成長，接受更高本益比購入 IC 設計股；二、產業龍頭地位：許多 IC 設計廠為全球該領域龍頭企業，具市場領導優勢；三、股本小：獲利易推動財報表現，高股價籌碼面相對穩定。