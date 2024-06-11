劍指特斯拉！華為Q3推智界R7 余承東發豪語：超越賓士BMW奧迪

鉅亨網新聞中心 2024-06-12 11:19

中國華為旗下鴻蒙智行周二 (11 日) 迎來首款轎跑 SUV，華為常務董事、終端 BG 董事長、智慧汽車解決方案 BU 董事長余承東宣布今年第三季將發佈跟奇瑞聯手打造的智界 R7，售價預計 30 到 40 萬人民幣(約 132 到 176 萬台幣)，並將搭載華為 ADS 3.0 高階智駕系統、最新華為途靈平台等智慧科技。

不同於問界 M5，智界 R7 在造型跟空間上做出一些差異化定位，且不難發現這款新車是對特斯拉 Model Y 發起的挑戰，余承東稱之所以叫 R7，是因為 R 含義是 Revolution，代表突破與顛覆。智界 R7 是鴻蒙智行的首款轎跑 SUV。

外觀上，車頭部分依舊使用和智界 S7 一樣的淚溝式進氣道設計，全封閉式的格柵設計，僅保留下部的導流槽。淚眼大燈內部由三顆透鏡組成，大燈下部延展進氣口，車輛頭頂也配備一顆雷射雷達，車頂還有一個大尺寸玻璃天窗。

從車身輪廓來看，智界 R7 比智界 S7 大，底盤離地間隙明顯更高，C 柱並未採用大的傾斜角度，而是整體更加靠後，溜背效果進一步加強。

至於內部裝飾，R7 很可能延續遊艇駕艙設計，跟 S7 保持高度一致。動力參數也很可能會看齊 S7。底盤配置方面，華為 DriveONE 三合一電驅動系統、智慧空氣懸架 + CDC 阻尼調節等配置應該少不了，華為的「巨鯨」800V 高壓電池平台，100kWh 超大電池和華為熱管理系統應該也不會缺席。

另外，華為在 2024 北京車展期間所發佈的以智能駕駛為核心的智慧汽車解決方案新品牌—華為乾崑，包括全新升級的「乾崑 ADS」、「乾崑車控」跟「乾崑車雲」等解決方案。新一代鴻蒙座艙還擁有千悟引擎、乾崑音響等技術，R7 極可能率先搭載這些華為最新的技術。

值得一提的是，R7 或許不是只有純電版本，還有增程車款。此前便有知情人士透露，今年針對 Model Y 的車款除了樂道 L60 外，還有智界全新 SUV，尺寸比樂道更大一些，除了純電還會有增程版本。

R7 的定位跟樂道 L60 一樣，都是為了搶奪特斯拉市佔率而來。智界目前兩款車型已跟特斯拉 (TSLA-US) 形成直接的競爭關係，智界 S7 對陣 Model 3，智界 R7 對陣 Model Y。

樂道汽車的 L60 也是智界 R7 的潛在對手，除同樣競奪特斯拉 Model Y 市佔率外，L60 預售價僅 21.99 萬元起，若採用 BAAS 方案，甚至可突破 20 萬的底線，這一價位較 R7 預估售價低了不少。

從轎跑 SUV 定位來看，阿維塔 11 似乎是智界 R7 的直接對手，而前者同樣有著華為基因。

30 萬人民幣的價格區間是新能源 SUV 競爭最激烈的市場，智己 LS6/LS7、理想 L7、小鵬 G9 等產品，都是主打家用，像智界 R7 這樣的轎跑 SUV 產品並不多，即便有華為的背書，也不能說是高枕無憂。