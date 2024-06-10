〈能源盤後〉全美燥熱 冷卻需求大增 天然氣勁揚7.7% 登5個月高點；原油再小漲
鉅亨網編譯許家華 2024-06-12 05:59
天氣預報稱美國大部分地區氣溫高於平均，受此提振，天然氣期貨價格周二 (11 日) 上漲逾 7%。
與此同時，原油期貨經歷前一交易日大幅反彈上漲後，周二再小幅走高，係因投資者權衡石油輸出國組織 (OPEC) 的最新預測，該組織維持供需前景不變。
能源商品價格
市場驅動力
美國國家氣象局周一預測，未來 6 至 14 天內，落基山脈以東的美國大部分地區將出現高於季節的氣溫，而西南部和加州本周將繼續面臨高溫。
施耐德電機大宗商品分析師 Victoria Dircksen 表示：「預計未來 10 至 20 天，全國氣溫將高於平均水準，這可能會增加冷卻需求。」
「儲存盈餘預計減少，7 月中旬前預計較去年同期大幅減少。然而，價格保持高位的時間越長，生產商開始提高產量的可能性就越大。」
OPEC 最新月報維持今年石油成長需求在 220 萬桶 / 日不變，2025 年的前景也維持在 180 桶 / 日不變。非 OPEC+ 供應預計今年增長 120 萬桶 / 日、明年增長 110 萬桶 / 日，皆與 5 月的預測相同。
原油周一大漲，WTI 上漲近 3%，Brent 上漲 2.5%，自上周五連續第三周下跌後反彈。上周係因 OPEC+ 於 6 月 2 日同意在 2025 年底前維持整體產量限制，但又打算 10 月起一年內逐步結束 220 萬桶 / 日的自願減產，此後油價陷入困境。
但分析師周一指出，市場上周的拋售忽視了 OPEC+ 在必須緩和或扭轉計畫之際的彈性。
然而，斯巴達資本證券首席市場經濟學家 Peter Cardillo 認為，OPEC + 該計畫令大眾擔憂，「儘管 2024 年的環境非衰退，但產量將會增加，從而導致供需失衡。」他認為原油價格在短期內仍面臨壓力，現貨價格將跌至每桶 70 美元區間。
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