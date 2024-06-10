〈能源盤後〉全美燥熱 冷卻需求大增 天然氣勁揚7.7% 登5個月高點；原油再小漲

鉅亨網編譯許家華 2024-06-12 05:59

天氣預報稱美國大部分地區氣溫高於平均，受此提振，天然氣期貨價格周二 (11 日) 上漲逾 7%。

與此同時，原油期貨經歷前一交易日大幅反彈上漲後，周二再小幅走高，係因投資者權衡石油輸出國組織 (OPEC) 的最新預測，該組織維持供需前景不變。

能源商品價格

7 月交割的天然氣價格大漲 22.3 美分或 7.7%，收每百萬 Btu 3.129 美元，根據道瓊市場數據 ，此為最近月天然氣期貨自 1 月 12 日以來最高收盤價。

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 16 美分或 0.2%，收每桶 77.90 美元根據道瓊市場數據 。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 29 美分或 0.4%，，收每桶 81.92 美元。

7 月交割的汽油期貨價格上漲 0.1%，收每加侖 2.409 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.3% ，收每加侖 2.421 美元。

市場驅動力

美國國家氣象局周一預測，未來 6 至 14 天內，落基山脈以東的美國大部分地區將出現高於季節的氣溫，而西南部和加州本周將繼續面臨高溫。

施耐德電機大宗商品分析師 Victoria Dircksen 表示：「預計未來 10 至 20 天，全國氣溫將高於平均水準，這可能會增加冷卻需求。」

「儲存盈餘預計減少，7 月中旬前預計較去年同期大幅減少。然而，價格保持高位的時間越長，生產商開始提高產量的可能性就越大。」

OPEC 最新月報維持今年石油成長需求在 220 萬桶 / 日不變，2025 年的前景也維持在 180 桶 / 日不變。非 OPEC+ 供應預計今年增長 120 萬桶 / 日、明年增長 110 萬桶 / 日，皆與 5 月的預測相同。

原油周一大漲，WTI 上漲近 3%，Brent 上漲 2.5%，自上周五連續第三周下跌後反彈。上周係因 OPEC+ 於 6 月 2 日同意在 2025 年底前維持整體產量限制，但又打算 10 月起一年內逐步結束 220 萬桶 / 日的自願減產，此後油價陷入困境。

但分析師周一指出，市場上周的拋售忽視了 OPEC+ 在必須緩和或扭轉計畫之際的彈性。